Цукерберг втратив $29 млрд за день і вилетів із топ-10 багатіїв

Засновник Meta більше не входить до десяти найбагатших бізнесменів світу за версією Forbes

Голова та головний виконавчий директор Facebook Марк Цукерберг втратив $29 млрд у четвер, коли акції Meta Platforms Inc. (FB.O) продемонстрували рекордне одноденне падіння після невтішного прогнозу доходів, пише Reuters.

Акції Meta впали на 26%, втративши понад $200 млрд у результаті найбільшого одноденного обнуління ринкової вартості американської компанії. За даними Forbes, це призвело до зменшення статків засновника та головного виконавчого директора Цукерберга до $85 млрд.

Цукербергу належить близько 12,8% технологічного гіганта, раніше відомого як Facebook.

Його одноденне падіння статків є одним із найбільших за всю історію.

За даними Forbes, тепер Цукерберг знаходиться на дванадцятому місці у списку мільярдерів Forbes у реальному часі, поступаючись індійським бізнес-магнатам Мукешу Амбані та Гаутаму Адані.

Напередодні Facebook втратив за день мільярди доларів. Капіталізація його компанії Meta, якій належать соціальні мережі Facebook та Instagram, за один день впала на $175 млрд. Так інвестори відреагували на слабку звітність за квартал, зниження кількості активних користувачів та скромні прогнози компанії. Тепер аналітики побоюються, що масштабні плани створення метавсесвіту навряд чи допоможуть бізнесу Meta в найближчі роки.

Також Цукерберг продав свій криптовалютний проєкт. Американський підприємець і його команда протягом декількох років намагалися запустити цей проєкт. Але вони зіткнулися з недовірою з боку регулятора.

Нещодавно американський мільярдер та розробник найпопулярнішої соціальної мережі у світі Марк Цукерберг оголосив про перейменування компанії Facebook у Meta.

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