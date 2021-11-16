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    Марка Цукерберга викликають до суду на Житомирщині

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    Коростенський міськрайонний суд Житомирської області постановив залучити до участі в розгляді справи власника Facebook - Марка Цукерберга викликають до суду на Житомирщині
    Коростенський міськрайонний суд Житомирської області постановив залучити до участі в розгляді справи власника Facebook
    фото з відкритих джерел

    У Житомирській області голова міської ради судиться через коментарі у соцмережі

    У Житомирській області понад два роки триває розгляд судової справи про захист честі, гідності та ділової репутації мера одного з міст. У його рамках Коростенський міськрайонний суд регіону ухвалив залучити до участі власника Facebook Марка Цукерберга.

    Позивачем у справі виступає Овруцький міський голова Іван Коруд, який судиться з одним із засновників Овруцької районної партійної організації ВО «Свобода» Олексієм Кравчуком через коментарі у соціальній мережі Facebook.

    У Єдиному державному реєстрі судових рішень викладено суть справи.

    Як пише видання «Житомир.info», 25 липня 2019 року Коруд звернувся до суду із позовною заявою до Кравчука. Він попросив визнати недостовірною і такою, що принижує честь і гідність, інформацію, поширену відповідачем у соціальній мережі Fасеbоок. А також зобов'язати відповідача видалити цю інформацію та спростувати її, розмістивши текст рішення суду у справі.

    Також Коруд зажадав стягнути з відповідача як відшкодування моральної шкоди одну гривню та сплатити судові витрати.

    За клопотанням позивача ухвалою від 19 жовтня 2021 року Коростенський міськрайонний суд ухвалив залучити до участі у розгляді справи власника Facebook.

    «У підготовчому судовому засіданні позивачем заявлено клопотання про залишення позовної вимоги про відшкодування моральної шкоди без розгляду, залучення до участі у справі як відповідача власника сайту Facebook, яким є Facebook Inc. (Фейсбук Інкорпорейтед) резидент Сполучених Штатів Америки, адреса: Willow Park, CA, 94025, US», — сказано в ухвалі.

    Підготовче засідання у справі призначено на 12 грудня. Марк Цукерберг поки що не повідомляв про намір з'явитися на суд.

    Скріншот з матеріалів суду
    Скріншот з матеріалів суду

    Нещодавно американський мільярдер та розробник найпопулярнішої соціальної мережі у світі Марк Цукерберг оголосив про перейменування компанії Facebook у Meta.

    Теги: суд Житомирщина Facebook соціальні мережі
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    Марка Цукерберга викликають до суду на Житомирщині