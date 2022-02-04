  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Цукерберг продав свій криптовалютний проєкт

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Цукерберг завершив спроби створити власну криптовалюту в Meta і Facebook - Цукерберг продав свій криптовалютний проєкт
    Цукерберг завершив спроби створити власну криптовалюту в Meta і Facebook
    фото з відкритих джерел

    Diem оцінили в $200 млн

    Meta продала Diem Association. Активи та інтелектуальна власність перейшла від компанії Марка Цукерберга до американського банку Silvergate. Про це повідомляє офіційна заява проєкту.

    Сума угоди – $200 млн. Раніше Каліфорнійський банк Silvergate Capital виступав емітентом криптовалюти Diem.

    Що це означає

    Продаж активів означає для компанії Марка Цукерберга завершення спроб створити власну криптовалюту в рамках Meta і Facebook. Американський підприємець і його команда протягом декількох років намагалися запустити цей проєкт. Але вони зіткнулися з недовірою з боку регулятора.

    Які були проблеми

    У США представники Федеральної резервної системи чинили тиск на Silvergate. У листопаді 2021 року регулятор заявив, що об'єднання емітента з корпорацією призведе до надмірної концентрації економічної влади.

    Як це відбилося на проєкті

    На тлі проблем Diem позбувся партнерів. Серед них-PayPal, Visa, Mastercard, eBay. Всі вони відмовилися від співпраці.

    Також з проєкту вийшов Девід Маркус, керівник платіжного підрозділу Meta. Він займався розвитком цифрового гаманця Novi, а також захищав проєкт перед американським Сенатом.

    Нещодавно американський мільярдер та розробник найпопулярнішої соціальної мережі у світі Марк Цукерберг оголосив про перейменування компанії Facebook у Meta.

    Читайте також:
    Теги: США банк Facebook MasterCard Visa Meta
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Цукерберг продав свій криптовалютний проєкт