Цукерберг продав свій криптовалютний проєкт
Diem оцінили в $200 млн
Meta продала Diem Association. Активи та інтелектуальна власність перейшла від компанії Марка Цукерберга до американського банку Silvergate. Про це повідомляє офіційна заява проєкту.
Сума угоди – $200 млн. Раніше Каліфорнійський банк Silvergate Capital виступав емітентом криптовалюти Diem.
Що це означає
Продаж активів означає для компанії Марка Цукерберга завершення спроб створити власну криптовалюту в рамках Meta і Facebook. Американський підприємець і його команда протягом декількох років намагалися запустити цей проєкт. Але вони зіткнулися з недовірою з боку регулятора.
Які були проблеми
У США представники Федеральної резервної системи чинили тиск на Silvergate. У листопаді 2021 року регулятор заявив, що об'єднання емітента з корпорацією призведе до надмірної концентрації економічної влади.
Як це відбилося на проєкті
На тлі проблем Diem позбувся партнерів. Серед них-PayPal, Visa, Mastercard, eBay. Всі вони відмовилися від співпраці.
Також з проєкту вийшов Девід Маркус, керівник платіжного підрозділу Meta. Він займався розвитком цифрового гаманця Novi, а також захищав проєкт перед американським Сенатом.
Нещодавно американський мільярдер та розробник найпопулярнішої соціальної мережі у світі Марк Цукерберг оголосив про перейменування компанії Facebook у Meta.