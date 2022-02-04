Цукерберг продав свій криптовалютний проєкт

Цукерберг завершив спроби створити власну криптовалюту в Meta і Facebook

Diem оцінили в $200 млн

Meta продала Diem Association. Активи та інтелектуальна власність перейшла від компанії Марка Цукерберга до американського банку Silvergate. Про це повідомляє офіційна заява проєкту.

Сума угоди – $200 млн. Раніше Каліфорнійський банк Silvergate Capital виступав емітентом криптовалюти Diem.

Що це означає

Продаж активів означає для компанії Марка Цукерберга завершення спроб створити власну криптовалюту в рамках Meta і Facebook. Американський підприємець і його команда протягом декількох років намагалися запустити цей проєкт. Але вони зіткнулися з недовірою з боку регулятора.

Які були проблеми

У США представники Федеральної резервної системи чинили тиск на Silvergate. У листопаді 2021 року регулятор заявив, що об'єднання емітента з корпорацією призведе до надмірної концентрації економічної влади.

Як це відбилося на проєкті

На тлі проблем Diem позбувся партнерів. Серед них-PayPal, Visa, Mastercard, eBay. Всі вони відмовилися від співпраці.

Також з проєкту вийшов Девід Маркус, керівник платіжного підрозділу Meta. Він займався розвитком цифрового гаманця Novi, а також захищав проєкт перед американським Сенатом.

Нещодавно американський мільярдер та розробник найпопулярнішої соціальної мережі у світі Марк Цукерберг оголосив про перейменування компанії Facebook у Meta.

Читайте також: