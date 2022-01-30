В роботі Youtube стався збій: що відомо

Скарги надходять з Росії, України та Литви

Користувачі відеохостингу YouTube повідомили про збій в роботі майданчика. Це слідує з даних порталу, який стежить за роботою популярних інтернет-сайтів Downdetector.

Скарги надходять з Росії, України та Литви.

За даними порталу, 26% користувачів поскаржилися на неполадки з переглядом відео, 42% – на проблеми в роботі сайту.

Ще 32% користувачів зіштовхнулися з проблемами в роботі програми.

Як відомо, ввечері 4 жовтня у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Не працювали ні веб-версії, ні програми. На збій скаржилися користувачі з усього світу. Facebook через якусь причину відкликав цифрові записи із DNS, які повідомляють комп’ютерам та іншим пристроям, як знайти сайти компанії в інтернеті.