  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    В роботі Youtube стався збій: що відомо

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В роботі Youtube стався збій - В роботі Youtube стався збій: що відомо
    В роботі Youtube стався збій
    фото з відкритих джерел

    Скарги надходять з Росії, України та Литви

    Користувачі відеохостингу YouTube повідомили про збій в роботі майданчика. Це слідує з даних порталу, який стежить за роботою популярних інтернет-сайтів Downdetector.

    Скарги надходять з Росії, України та Литви.

    За даними порталу, 26% користувачів поскаржилися на неполадки з переглядом відео, 42% – на проблеми в роботі сайту.

    Ще 32% користувачів зіштовхнулися з проблемами в роботі програми.

    Як відомо, ввечері 4 жовтня у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Не працювали ні веб-версії, ні програми. На збій скаржилися користувачі з усього світу. Facebook через якусь причину відкликав цифрові записи із DNS, які повідомляють комп’ютерам та іншим пристроям, як знайти сайти компанії в інтернеті.

    Теги: технології Facebook соціальні мережі YouTube
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В роботі Youtube стався збій: що відомо