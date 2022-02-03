Facebook втратив за день мільярди доларів. Експерти назвали причину

Капіталізація корпорації Meta, якій належить Facebook та Instagram, за один день впала на $175 млрд

Марк Цукерберг розчарував інвесторів. Капіталізація його компанії Meta, якій належать соціальні мережі Facebook та Instagram, за один день впала на $175 млрд.

Особисті статки Цукерберга, за даними Bloomberg, 3 лютого 2022 року впали на $28 млрд.

Так інвестори відреагували на слабку звітність за квартал, зниження кількості активних користувачів та скромні прогнози компанії. Тепер аналітики побоюються, що масштабні плани створення метавсесвіту навряд чи допоможуть бізнесу Meta в найближчі роки.

З фінансами у компанії поки що все гаразд. Так, виручка за рік збільшилася до $118 млрд, а чистий прибуток – до $39,4 млрд.

Проте число активних користувачів Facebook впало вперше в історії компанії. Крім того, Meta повідомила про не надто оптимістичні прогнози.

Така звітність та прогноз викликали занепокоєння інвесторів — акції Meta впали у ціні на 20%. Тим самим капіталізація компанії за один день знизилася на $175 млрд. У Meta зазначають, що слабкі результати за квартал і погані прогнози пов'язані серед іншого з макроекономічними проблемами: інфляцією та збоями в ланцюжках поставок, які негативно впливають на рекламні бюджети багатьох компаній.

«Очевидно, що попереду багато великих труднощів, оскільки Meta стикається з новою жорсткою конкуренцією за рекламні доходи з такими компаніями, як TikTok», – вважає аналітик компанії Insider Intelligence Дебра Ахо Вільямсон

Не допоможуть у короткостроковій перспективі і грандіозні плани корпорації: минулого року Meta повідомила про плани створення метавсесвіту, тобто віртуального світу. Ці плани вимагатимуть мільярдів доларів і при цьому негативно вплинуть на бізнес корпорації в найближчі роки.

«Інвестори, які дивляться у бік Meta, починають розуміти, що купівля її акцій – це більше не інвестиція у її рекламну платформу. Інвестиції в Meta тепер більше схожі на підтвердження вашої віри в те, що метавсесвіт замінить собою більшу частину нинішнього досвіду споживачів в інтернеті», - зазначає генеральний директор рекламної агенції Online Optimism Флінн Цайгер.