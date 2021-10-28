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    Facebook змінює назву

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    Паралельно компанія буде розробляти &laquo;метавсесвіт&raquo; - Facebook змінює назву
    Паралельно компанія буде розробляти «метавсесвіт»
    Фото: about.fb.com

    Соцмережу перейменують уже відсьогодні

    Компанія Facebook змінить назву на Meta з четверга 28 жовтня. Про це заявив засновник компанії Марк Цукерберг під час презентації.

    За словами Цукерберга, компанія об'єднує усі додатки та технології під одним новим брендом.

    «Ми компанія, яка створює технології для зв’язку, – вказав гендиректор Facebook. – Разом ми нарешті можемо наблизити людей до центру наших технологій. І разом ми зможемо відкрити значно ширшу креативну економіку».

    За словами Цукерберга, назва Facebook не повністю охоплює те, що робить компанія: «Зараз наш бренд дуже тісно пов’язаний з одним продуктом, але згодом, я сподіваюся, нас розглядатимуть як компанію-метавсесвіт».

    Meta продовжить працювати над соцмережею Facebook, а також сервісами Instagram і WhatsApp, паралельно з цим розробляючи «метавсесвіт».

    За словами Цукерберга, компанія хоче асоціюватися з «метавсесвітом», а не лише із Facebook.

    Глава компанії запевнив, що їхня корпоративна структура не зміниться.

    Як повідомлялося, ребрендинг є частиною зусиль Facebook, спрямованих на те, щоб відмовитися від репутації компанії з соціальних мереж та зосередитись на планах Цукерберга щодо створення «метавсесвіту».

    Нагадаємо, засновник та керівник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг мітить у крісло бога. Бізнесмен почав створювати власний віртуальний всесвіт. Або, як його прийнято називати у світі високих технологій, метавсесвіт.

    Теги: технології Facebook
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    Facebook змінює назву