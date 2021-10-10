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    Дикий кабан влаштував погром у супермаркеті Санкт-Петербурга (відео)

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    Тварина розбила скляні двері торгового центру - Дикий кабан влаштував погром у супермаркеті Санкт-Петербурга (відео)
    Тварина розбила скляні двері торгового центру
    Фото: vk.com

    Тварина протаранила скляні двері магазину і втекла

    У Росії вепр «атакував» супермаркет, розбивши вхідні двері. Про це повідомляє «Фонтанка».

    Курйозний інцидент стався вдень 9 жовтня в Санкт-Петербурзі. Тварина не просто вибігла на парковку, але й вирішила «зайти за покупками» і на величезній швидкості врізалася в розсувні скляні двері торгового центру.

    Переляканим відвідувачам супермаркету при цьому нічого не залишалося, окрім як відскочити в бік.

    Очевидці вже опублікували в соцмережах відео події.

    Розбивши скло, звір втік, залишивши розбиратися з наслідками прибиральникам.

    Раніше повідомлялося, що дикі кабани тероризують італійську столицю. Під час пандемії у Римі різко зросла їхня популяція, і тепер стадо вепрів періодично з'являється у центрі міста. Тварини не лякаються ані жвавого руху транспорту, ані пішоходів.

    Теги: Росія тварини час
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    Дикий кабан влаштував погром у супермаркеті Санкт-Петербурга (відео)