Дикий кабан влаштував погром у супермаркеті Санкт-Петербурга (відео)

Тварина протаранила скляні двері магазину і втекла

У Росії вепр «атакував» супермаркет, розбивши вхідні двері. Про це повідомляє «Фонтанка».

Курйозний інцидент стався вдень 9 жовтня в Санкт-Петербурзі. Тварина не просто вибігла на парковку, але й вирішила «зайти за покупками» і на величезній швидкості врізалася в розсувні скляні двері торгового центру.

Переляканим відвідувачам супермаркету при цьому нічого не залишалося, окрім як відскочити в бік.

Очевидці вже опублікували в соцмережах відео події.

Розбивши скло, звір втік, залишивши розбиратися з наслідками прибиральникам.

Раніше повідомлялося, що дикі кабани тероризують італійську столицю. Під час пандемії у Римі різко зросла їхня популяція, і тепер стадо вепрів періодично з'являється у центрі міста. Тварини не лякаються ані жвавого руху транспорту, ані пішоходів.