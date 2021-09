Рим тероризує стадо диких кабанів: місцева влада не знає, що з ними робити (відео)

Дикі кабани тероризують італійську столицю. Під час пандемії у Римі різко зросла їхня популяція, і тепер стадо вепрів періодично з'являється у центрі міста. Тварини не лякаються ані жвавого руху транспорту, ані пішоходів. Міська голова Риму Вірджинія Раджі вважає, що цю ситуацію використовують проти неї, аби знизити її рейтинги на місцевих виборах. Про це пише The Local та The Guardian.

Приблизно 13 кабанів, які відрізнялися грубим волоссям, міцним тілом і гострими бивнями, пройшли серед транспорту на вулиці «Віа Тріонфале». Усе це жителі зняли на відео, яке стало вірусним у соціальних мережах.

Via Mario Fani #cinghiali portare fuori il cane è diventato pericolosissimo. Adulti con cuccioli al seguito inseguono i cani scambiandoli per predatori.

Grazie Roma per questa situazione vergognosa. @virginiaraggi @nzingaretti @RomaFutura_ @gualtierieurope @CarloCalenda pic.twitter.com/cE7SUZbLQo