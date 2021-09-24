Рим тероризує стадо диких кабанів: місцева влада не знає, що з ними робити (відео)

Люди почали жартували, мовляв, у Римі потрібно запровадити «доріжки для диких кабанів» замість велодоріжок

Мер Рима вважає, що через навалу кабанів у місті може програти вибори

Дикі кабани тероризують італійську столицю. Під час пандемії у Римі різко зросла їхня популяція, і тепер стадо вепрів періодично з'являється у центрі міста. Тварини не лякаються ані жвавого руху транспорту, ані пішоходів. Міська голова Риму Вірджинія Раджі вважає, що цю ситуацію використовують проти неї, аби знизити її рейтинги на місцевих виборах. Про це пише The Local та The Guardian.

Приблизно 13 кабанів, які відрізнялися грубим волоссям, міцним тілом і гострими бивнями, пройшли серед транспорту на вулиці «Віа Тріонфале». Усе це жителі зняли на відео, яке стало вірусним у соціальних мережах.

Via Mario Fani #cinghiali portare fuori il cane è diventato pericolosissimo. Adulti con cuccioli al seguito inseguono i cani scambiandoli per predatori.

Grazie Roma per questa situazione vergognosa. @virginiaraggi @nzingaretti @RomaFutura_ @gualtierieurope @CarloCalenda pic.twitter.com/cE7SUZbLQo — Vittorio Pagano (@vittoriopagano) September 17, 2021

Місцеві почали жартували, мовляв, у Римі потрібно запровадити «доріжки для диких кабанів» замість велодоріжок.

За словами жителів, тварини «повністю урбанізовані» й жодним чином не бояться пішоходів або інтенсивного руху транспорту. При цьому люди скаржаться, що навіть вигулювати собак через кабанів стає небезпечним.

Загалом наявність диких кабанів у місті не є чимось новим: їх часто помічають, як вони нишпорять у купках сміття, зазвичай на околиці міста. Але тварини стають нахабнішими, пише видання.

Нещодавно кабан змішався між батьками, коли ті чекали біля школи своїх дітей, аби забрати їх додому. Помітили тварин і біля Міністерства закордонних справ Італії.

У травні 2021 року голодні кабани оточили жінку на автостоянці супермаркету в місті Формелло, неподалік від Риму, а потім вкрали її сумки для покупок і з’їли вміст.

#Cinghiali #Roma #lariachetira @myrtamerlino

Perchè se succede a #Roma in PERIODO DI ELEZIONI diventa un SAFARI e se succede a GENOVA in modo molto più ECLATANTE non FA NOTIZIA? Perchè @Virginiaraggi VI FA TROPPA PAURA!!! SIETE RIDICOLAMENTE PATETICI https://t.co/dKsN8sxhNg pic.twitter.com/7OLDtsK5uq — Antonio Barossi (@illusioneottica) September 22, 2021

До голосування жителів Риму за нового очільника міста залишився трохи більш як тиждень. Через появу на вулицях незваних гостей жителі зараз роздратовані, що не дуже вигідно для чинної місцевої влади.

Політик із руху «Руху 5 зірок» Вірджинія Раджі сподівається виграти другий термін на посаді мера. Вона звинуватила лідерів навколишнього регіону Лаціо в «масовій і неконтрольованій присутності кабана в столиці Італії» й почала судитися проти регіональної влади з цього приводу.

«Мої недоброзичливці продовжують використовувати фотографії та відео диких кабанів у Римі, покладаючи на мене повну відповідальність. Зрозуміло, що кабан – це проблема, яка стосується не лише столиці», – зазначила вона.

Останні опитування поставили чинного мера Рима на третє місце серед чотирьох претендентів. У виборах лідирує політик з ультраправих «Братів Італії» Енріко Мічетті, а за ним Роберто Гуальтьєрі з лівоцентристської «Демократичної партії». На четвертому місці Карло Календа, політсилу якого називають ліберально-центристською.