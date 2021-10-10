Не забудьте перевести годинники: коли Україна перейде на зимовий час

Медики називають період зміни сезонного часу несприятливим для здоров'я

Годинники на зимовий і літній час в Україні переводять уже майже чотири десятиліття, і, за традицією, стрілки крутять восени та навесні – в останню неділю жовтня і в останню неділю березня відповідно.

Коли саме потрібно переводити годинник, щоб увійти в зимовий час, і який вплив має така сезонна практика – у матеріалі Styler.

О котрій потрібно переводити годинник і куди

При переведенні годинника на зимовий час українцям слід зрушити стрілки назад на одну годину. Зробити це в 2021-му потрібно в ніч проти 31 жовтня – з суботи на неділю – о 4 годині ранку.

Таким чином наступна доба у вихідний день автоматично збільшиться на годину.

Часто люди переводять стрілки на механічних пристроях заздалегідь, коли лягають спати – щоб вранці не було сюрпризів від будильників та інших непорозумінь спросоння.

Але ось на електронних девайсах і гаджетах такі переведення робити не варто – на мобільниках і ноутбуках зміна годин відбувається сама, і втручатися в налаштування не потрібно.

Як переведення годинників впливають на самопочуття та організм

Медики називають період зміни сезонного часу несприятливим для здоров'я. Особливо схильні до негативного впливу такі категорій людей:

літні;

діти;

особи з хронічними захворюваннями серця;

які мають захворювання нервової системи.

Після зміни часу деяким людям не просто швидко адаптуватися, адже збиваються фізіологічні ритми сну, може погіршитися апетит, виникнути депресивний стан чи нудьга.

Також після переведення годинників нерідко виникає певна плутанина і помилки, здебільшого пов'язані з призначеними зустрічами та транспортом.

Чому в Україні переводять час на зимовий і літній

Періоди зміни сезонного часу на території нашої країни почали практикувати ще з 1981 року, при СРСР, але після відновлення незалежності держави історія триває.

Головною причиною, чому почали переводити годинник з настанням осені, була економія електроенергії, адже при переході на зимовий час світловий день трохи збільшується. У сучасному світі ситуація змінилася, і в Україні кілька разів ініціювали відмову від такої фактично непотрібної традиції.

Останній раз така спроба була на початку 2021-го – тоді народні депутати пропонували скасувати переведення на зимовий/літній і встановити на території країни єдиний час. Втім, Рада в підсумку законопроект не схвалила.