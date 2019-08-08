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    У світі

    Disney зніме рімейк культового фільму «Сам удома»

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    Фанати &laquo;різдвяної класики&raquo; стверджують, що Кевіна замінити в новому рімейку неможливо - Disney зніме рімейк культового фільму «Сам удома»
    Фанати «різдвяної класики» стверджують, що Кевіна замінити в новому рімейку неможливо

    Фільм «Сам удома» вийшов в прокат в 1990 році

    Компанія Disney зніме сучасну версію культового фільму «Сам удома» («Один вдома»). Про це пише huffpost.

    Як розповів керівник компанії Disney Боб Айгер, крім «Сам удома», планується перезняти і «Ніч в музеї», «Оптом дешевше», «Щоденник слабака».

    ЗМІ пише, що фанати без схвалення оцінили ідею продюсерів.

    Відзначимо, що перший фільм «Сам удома», режисера Кріса Коламбуса вийшов в прокат в 1990 році. За сюжетом, в переддень Різдва, сім'я, відправившись, у відпустку, забула свою дитину саму у будинку. Кевін, головний герой фільму, залишившись без нагляду батьків, опинився в центрі захоплюючих і небезпечних пригод.

    Також, фанати «різдвяної класики» стверджують, що Кевіна замінити в новому рімейку неможливо.

    До слова, в Україні почали знімати фільм про Чорнобиль.

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