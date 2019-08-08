Disney зніме рімейк культового фільму «Сам удома»



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Фанати «різдвяної класики» стверджують, що Кевіна замінити в новому рімейку неможливо

Фільм «Сам удома» вийшов в прокат в 1990 році

Компанія Disney зніме сучасну версію культового фільму «Сам удома» («Один вдома»). Про це пише huffpost.

Як розповів керівник компанії Disney Боб Айгер, крім «Сам удома», планується перезняти і «Ніч в музеї», «Оптом дешевше», «Щоденник слабака».

ЗМІ пише, що фанати без схвалення оцінили ідею продюсерів.

Відзначимо, що перший фільм «Сам удома», режисера Кріса Коламбуса вийшов в прокат в 1990 році. За сюжетом, в переддень Різдва, сім'я, відправившись, у відпустку, забула свою дитину саму у будинку. Кевін, головний герой фільму, залишившись без нагляду батьків, опинився в центрі захоплюючих і небезпечних пригод.

Також, фанати «різдвяної класики» стверджують, що Кевіна замінити в новому рімейку неможливо.

До слова, в Україні почали знімати фільм про Чорнобиль.