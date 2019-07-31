В Україні почали знімати фільм про Чорнобиль



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Мирослав Слабошпицький зніме фільм про Чорнобиль

Фільм знімає режисер Мирослав Слабошпицький

Художній фільм про Чорнобиль почали знімати в Україні. Презентація проекту відбулася в Києві.

Стрічку почав знімати український режисер Мирослав Слабошпицький, відомий своєю гучною картиною Плем'я, яку критики в Каннах в 2014 році удостоїли відразу трьома нагородами.

Картина буде називатися The Anthropocene і може стати найдорожчою картиною в українському кінематографі, хоча має найменший бюджет з усіх картин, над якими нині працює режисер.

У 2012 році короткометражний фільм Ядерні відходи отримав премію фестивалю в Локарно. У 2014 році Слабошпицький почав розробку повнометражної версії фільму під назвою Люксембург, але проект був зупинений.

Новий фільм буде представляти епічний екологічний трилер, космічну одіссею двох дозиметристів у зоні відчуження. Команда Слабошпицького хоче, щоб фільм був висунутий на премію Оскар у категорії найкраща закордонна картина, а також показати його на Каннському кінофестивалі.

Тим часом сам режисер заявив, що ця картина може бути останньою, яку він знімає в Україні. Продюсером фільму став Олег Кохан.

Нагадаємо, міні-серіал від HBO «Чорнобиль» отримав 19 номінацій премії Emmy.

Джерело: Гордон