В Україні почали знімати фільм про Чорнобиль
Фільм знімає режисер Мирослав Слабошпицький
Художній фільм про Чорнобиль почали знімати в Україні. Презентація проекту відбулася в Києві.
Стрічку почав знімати український режисер Мирослав Слабошпицький, відомий своєю гучною картиною Плем'я, яку критики в Каннах в 2014 році удостоїли відразу трьома нагородами.
Картина буде називатися The Anthropocene і може стати найдорожчою картиною в українському кінематографі, хоча має найменший бюджет з усіх картин, над якими нині працює режисер.
У 2012 році короткометражний фільм Ядерні відходи отримав премію фестивалю в Локарно. У 2014 році Слабошпицький почав розробку повнометражної версії фільму під назвою Люксембург, але проект був зупинений.
Новий фільм буде представляти епічний екологічний трилер, космічну одіссею двох дозиметристів у зоні відчуження. Команда Слабошпицького хоче, щоб фільм був висунутий на премію Оскар у категорії найкраща закордонна картина, а також показати його на Каннському кінофестивалі.
Тим часом сам режисер заявив, що ця картина може бути останньою, яку він знімає в Україні. Продюсером фільму став Олег Кохан.
Нагадаємо, міні-серіал від HBO «Чорнобиль» отримав 19 номінацій премії Emmy.
Джерело: Гордон