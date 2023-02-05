Для друга і воли з плуга: ⅔ латвійців надавали допомогу українським переселенцям

82% населення Латвії підтримують боротьбу України за незалежність та свободу

У Латвії зростає підтримка боротьби українського народу за незалежність та свободу. Якщо у березні 2022 року показник її схвалення складав 76%, то у грудні він збільшився до 82%.

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Про це пише видання Delfi, посилаючись на дані загальнонаціонального опитування Центру ринкових та соціальних досліджень Latvijas Fakti*.

Показово, що вступ України до НАТО підтримують 63% опитаних, що на 12% більше, ніж у березні 2022 року, а вступ до ЄС – 62% (на 7% більше березневих показників).

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Путіна та вторгнення Росії в Україну підтримують лише 4% опитанних, що вдвічі менше попередніх показників. Так само 4% довіряють інформації, яка надається російською владою та російськими ЗМІ. До речі 80% респондентів вважають її недостовірною.

Прийом українських переселенців у Латвії підтримує 73% опитанних. 68% учасників дослідження повідомили, що надавали матеріальну чи моральну підтримку українським переселенцям та Україні.

Як повідомлялося раніше, за новими даними УВКБ ООН, нині у Латвії перебуває 45,3 тисячі українських переселенців.

Нагадаємо, що Латвія є одним з найнадійніших партнерів України. Вона надає військову та гуманітарну підтримку. Нещодавно міністерка оборони Латвії Інара Мурніеце відвідувала Київ, де оголосила про новий пакет допомоги, до якого увійдуть ЗРК Stinger, вертольоти, кулемети з боєприпасами та безпілотники. Цьогоріч Латвія продовжить навчання військовослужбовців різних рівнів Збройних Сил України. У планах — збільшити інтенсивність навчання та підготувати принаймні вдвічі більше українських бійців, ніж у 2022 році.

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