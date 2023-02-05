Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Для друга і воли з плуга: ⅔ латвійців надавали допомогу українським переселенцям

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Для друга і воли з плуга: ⅔ латвійців надавали допомогу українським переселенцям
фото з відкритих джерел

82% населення Латвії підтримують боротьбу України за незалежність та свободу

У Латвії зростає підтримка боротьби українського народу за незалежність та свободу. Якщо у березні 2022 року показник її схвалення складав 76%, то у грудні він збільшився до 82%.

Про це пише видання Delfi, посилаючись на дані загальнонаціонального опитування Центру ринкових та соціальних досліджень Latvijas Fakti*.

Показово, що вступ України до НАТО підтримують 63% опитаних, що на 12% більше, ніж у березні 2022 року, а вступ до ЄС – 62% (на 7% більше березневих показників).

Путіна та вторгнення Росії в Україну підтримують лише 4% опитанних, що вдвічі менше попередніх показників. Так само 4% довіряють інформації, яка надається російською владою та російськими ЗМІ. До речі 80% респондентів вважають її недостовірною.

Прийом українських переселенців у Латвії підтримує 73% опитанних. 68% учасників дослідження повідомили, що надавали матеріальну чи моральну підтримку українським переселенцям та Україні.

Як повідомлялося раніше, за новими даними УВКБ ООН, нині у Латвії перебуває 45,3 тисячі українських переселенців.

Нагадаємо, що Латвія є одним з найнадійніших партнерів України. Вона надає військову та гуманітарну підтримку. Нещодавно міністерка оборони Латвії Інара Мурніеце відвідувала Київ, де оголосила про новий пакет допомоги, до якого увійдуть ЗРК Stinger, вертольоти, кулемети з боєприпасами та безпілотники. Цьогоріч Латвія продовжить навчання військовослужбовців різних рівнів Збройних Сил України. У планах — збільшити інтенсивність навчання та підготувати принаймні вдвічі більше українських бійців, ніж у 2022 році.

*Опитування проводилося 9-19 грудня минулого року Центром ринкових та соціальних досліджень Latvijas Fakti. Усього було опитано 1057 постійних жителів Латвії у віці 18-74 років.
Теги: Латвія переселенці допомога ЗСУ гуманітарна допомога

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Для друга і воли з плуга: ⅔ латвійців надавали допомогу українським переселенцям
Для друга і воли з плуга: ⅔ латвійців надавали допомогу українським переселенцям
Польща оновила правила повторного в’їзду для біженців з України
Польща оновила правила повторного в’їзду для біженців з України
У Підмосков'ї сім’ї мобілізованих отримали по 10 кг картоплі
У Підмосков'ї сім’ї мобілізованих отримали по 10 кг картоплі
Чилі охопили масштабні лісові пожежі: 13 загиблих
Чилі охопили масштабні лісові пожежі: 13 загиблих
У російському регіоні запроваджено високий рівень терористичної небезпеки
У російському регіоні запроваджено високий рівень терористичної небезпеки
Втрати путінської армії у війні: вражаюча статистика іноземних ЗМІ
Втрати путінської армії у війні: вражаюча статистика іноземних ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Зовсім посивів: мережу вразило фото звільненого після 11 місяців полону захисника
16K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
6962
«Чума», якої бояться Путін та Пригожин
5378
В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу
5303
Терористу, який виступав із черепом захисника «Азовсталі», прострелили голову
4302
Продавчиня в Обухові надавала копняків нападнику, який вдерся до магазину з палицею (відео)

Новини

Зеленський анонсував очищення країни від людей з паспортом РФ (відео)
Вчора, 20:41
У Чорному морі жодного російського носія «Калібрів» – ВМС
Вчора, 11:43
США посилюють тиск на Туреччину та ОАЕ, щоб обмежити їхні торгові зв'язки з Росією – ЗМІ
Вчора, 01:37
ЄС та Україну незабаром може об'єднати спільна роумінг-зона
3 лютого, 23:15
«У кримчан страху немає»: окупаційна влада відповіла, чи зможе захистити Крим
3 лютого, 22:48
ЄС підтримав формулу миру, США дали ракети Himars. Головне за 3 лютого
3 лютого, 21:40

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту