Скільки українських біженців перебувають у країнах Європи: дані ООН

Найбільше українських біженців зі статусом тимчасового захисту, як і раніше, в Польщі

Станом на 31 січня 2023 року у Європі офіційно зареєстровано 4,8 млн біженців з України. Про це повідомляє офіційний портал УВКБ ООН.

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Найбільше українських біженців зі статусом тимчасового захисту, як і раніше, в Польщі – 1,5 млн, за два місяці їхня кількість збільшилася на 55,5 тисячі. У Німеччині – 881,4 тисячі.

На третьому місці – Чехія, де кількість зареєстрованих для тимчасового захисту біженців з України зросла з кінця листопада на 22,7 тисячі – до 485,1 тисячі. На четвертому місці Італія – 169,31 тисячі (приріст на 5,1 тисячі). Далі йде Іспанія – 161,01 тисячі (зростання на 6,5 тисячі). Велика Британія – 158,8 тисячі (зростання на 12,6 тисячі) та Болгарія — 151,71 тисячі (зростання на 5,7 тисячі).

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Понад 100 тисяч українців зареєструвалися для тимчасового захисту у Франції, Румунії та Словаччині: відповідно 118 тисяч (дані на 21 жовтня), 110 тисяч (зростання на 33 тисячі) та 107 тисяч (зростання на 5,8 тисячі).

В Австрії зареєстровано 92,44 тисячі українських біженців (зростання на 5,5 тисячі), Нідерландах – 85,21 тисячі (зростання на 6 тисяч), Швейцарії – 78,89 тисячі (зростання на 9,3 тисячі), Литві – 73,61 тисячі (зростання на 3 тисячі)

Також українські біженці зареєстровані в Ірландії – 72,58 тисячі (зростання на 8,3 тисячі), Бельгії – 64,41 тисячі (зростання на 4,9 тисячі), Португалії – 57,11 тисячі (зростання на 4, 2 тисячі) та Швеції – 51,23 тисячі (зростання на 2,8 тисячі).

У Фінляндії зареєстровано 49,29 тисячі українських біженців (зростання на 5,5 тисячі), Латвії – 45,3 тисячі (зростання на 2,5 тисячі), Естонії – 42, 83 тисячі (зростання на 4,1 тисячі), Норвегії – 38,58 тисячі (зростання на 6,5 тисячі), Данії – 37,69 тисячі (зростання на 2,7 тисячі) та Угорщині – 33,63 тисячі (зростання на 1,3 тисячі).

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Кількість українських біженців зі статусом тимчасового захисту у Греції становить 20,96 тисячі (зростання на тисячу), на Кіпрі – 20,6 тисячі (зростання на 2,3 тисячі), у Хорватії – 20,49 тисячі (зростання на 1,4 тисячі).

У Словенії зареєстровані 8,66 тисячі українських біженців, Чорногорії – 7,92 тисячі, Ісландії – 2,24 тисячі, на Мальті – 1,54 тисячі, у Сербії та Косово – 1,23 тисячі та Ліхтенштейні – 0,54 тисячі.

Нагадаємо, що Польща оновила правила повторного в’їзду для біженців з України.