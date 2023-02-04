Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Скільки українських біженців перебувають у країнах Європи: дані ООН

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Скільки українських біженців перебувають у країнах Європи: дані ООН
фото ілюстративне

Найбільше українських біженців зі статусом тимчасового захисту, як і раніше, в Польщі

Станом на 31 січня 2023 року у Європі офіційно зареєстровано 4,8 млн біженців з України. Про це повідомляє офіційний портал УВКБ ООН.

Найбільше українських біженців зі статусом тимчасового захисту, як і раніше, в Польщі – 1,5 млн, за два місяці їхня кількість збільшилася на 55,5 тисячі. У Німеччині – 881,4 тисячі.

На третьому місці – Чехія, де кількість зареєстрованих для тимчасового захисту біженців з України зросла з кінця листопада на 22,7 тисячі – до 485,1 тисячі. На четвертому місці Італія – 169,31 тисячі (приріст на 5,1 тисячі). Далі йде Іспанія – 161,01 тисячі (зростання на 6,5 тисячі). Велика Британія – 158,8 тисячі (зростання на 12,6 тисячі) та Болгарія — 151,71 тисячі (зростання на 5,7 тисячі).

Понад 100 тисяч українців зареєструвалися для тимчасового захисту у Франції, Румунії та Словаччині: відповідно 118 тисяч (дані на 21 жовтня), 110 тисяч (зростання на 33 тисячі) та 107 тисяч (зростання на 5,8 тисячі).

В Австрії зареєстровано 92,44 тисячі українських біженців (зростання на 5,5 тисячі), Нідерландах – 85,21 тисячі (зростання на 6 тисяч), Швейцарії – 78,89 тисячі (зростання на 9,3 тисячі), Литві – 73,61 тисячі (зростання на 3 тисячі)

Також українські біженці зареєстровані в Ірландії – 72,58 тисячі (зростання на 8,3 тисячі), Бельгії – 64,41 тисячі (зростання на 4,9 тисячі), Португалії – 57,11 тисячі (зростання на 4, 2 тисячі) та Швеції – 51,23 тисячі (зростання на 2,8 тисячі).

У Фінляндії зареєстровано 49,29 тисячі українських біженців (зростання на 5,5 тисячі), Латвії – 45,3 тисячі (зростання на 2,5 тисячі), Естонії – 42, 83 тисячі (зростання на 4,1 тисячі), Норвегії – 38,58 тисячі (зростання на 6,5 тисячі), Данії – 37,69 тисячі (зростання на 2,7 тисячі) та Угорщині – 33,63 тисячі (зростання на 1,3 тисячі).

Кількість українських біженців зі статусом тимчасового захисту у Греції становить 20,96 тисячі (зростання на тисячу), на Кіпрі – 20,6 тисячі (зростання на 2,3 тисячі), у Хорватії – 20,49 тисячі (зростання на 1,4 тисячі).

У Словенії зареєстровані 8,66 тисячі українських біженців, Чорногорії – 7,92 тисячі, Ісландії – 2,24 тисячі, на Мальті – 1,54 тисячі, у Сербії та Косово – 1,23 тисячі та Ліхтенштейні – 0,54 тисячі.

Нагадаємо, що Польща оновила правила повторного в’їзду для біженців з України.

Теги: біженці Україна війна Польща

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прикордонникам необхідно показати електронний документ diia.pl
Польща оновила правила повторного в’їзду для біженців з України
Сьогодні, 11:03
Після 24 лютого Україну залишили мільйони громадян
Українські біженці. Декілька сумних цифр з Польщі та не тільки
23 сiчня, 14:41
Естонія звернулася до українських біженців із проханням
Естонія звернулася до українських біженців із проханням
2 сiчня, 18:03

Події в Україні

Скільки українських біженців перебувають у країнах Європи: дані ООН
Скільки українських біженців перебувають у країнах Європи: дані ООН
Противник вербує на війну жінок-в’язнів із окупованих територій
Противник вербує на війну жінок-в’язнів із окупованих територій
У росіян закінчилися «пряники»: мер Мелітополя про ситуацію на тимчасово окупованих територіях
У росіян закінчилися «пряники»: мер Мелітополя про ситуацію на тимчасово окупованих територіях
Ворог зберігає військову присутність поблизу північного кордону України – Генштаб
Ворог зберігає військову присутність поблизу північного кордону України – Генштаб
Окупанти скинули на населені пункти Чернігівщини гранати з дрона
Окупанти скинули на населені пункти Чернігівщини гранати з дрона
Окупанти цього тижня кинули всі сили на оточення Бахмута – Міноборони
Окупанти цього тижня кинули всі сили на оточення Бахмута – Міноборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
11K
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським у перший день війни
9302
Несподіваний удар. «Південь» повідомив звідки раптово може атакувати РФ
6442
4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6214
«Чума», якої бояться Путін та Пригожин
5413
«Гвардія наступу»: МВС каже про навалу охочих звільняти окуповані території

Новини

У Чорному морі жодного російського носія «Калібрів» – ВМС
Сьогодні, 11:43
США посилюють тиск на Туреччину та ОАЕ, щоб обмежити їхні торгові зв'язки з Росією – ЗМІ
Сьогодні, 01:37
ЄС та Україну незабаром може об'єднати спільна роумінг-зона
Вчора, 23:15
«У кримчан страху немає»: окупаційна влада відповіла, чи зможе захистити Крим
Вчора, 22:48
ЄС підтримав формулу миру, США дали ракети Himars. Головне за 3 лютого
Вчора, 21:40
Відтепер російські студенти змушені нахвалювати Путіна: оновлено програму
Вчора, 20:43

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту