До Білорусі прибули російські військові з технікою

У лютому війська Білорусі й Росії проведуть спільні навчання на західних та південних кордонах

У лютому війська Білорусі й Росії проведуть спільні навчання на західних та південних кордонах

За переміщення військ з боку Росії спостеріагають Україна та країни Заходу

Перші підрозділи збройних сил Російської Федерації прибули до Білорусі. Російські ЗМІ повідомляють, що вони готуються до початку військових навчань.

«Підрозділи Східного військового округу, що залучаються до перевірки сил реагування «Союзної держави», зі штатною технікою та озброєнням здійснили марш комбінованим способом своїм ходом та залізничним транспортом на незнайомі полігони до місць виконання навчальних завдань на території Республіки Білорусь», – відзначає пресслужба міноборони Росії.

Напередодні стало відомо, що Росія перекидає до Білорусі винищувачі Су-35. У міністерстві оборони Росії заявили, що російські війська перекидаються для спільних навчань «Союзная решимость-2022» (союзна рішучість – ред.) з білорусами.

На територію країни з Росії буде перебазовано також 12 винищувачів Су-35, два дивізіони систем ППО С-400 та дивізіон зенітних ракетно-гарматних комплексів «Панцирь-С».

Російські війська залишатимуться у Білорусі щонайменше до березня. Офіційно навчання будуть проходити у два етапи. Перший триватиме до 9 лютого, другий – з 10 до 20 лютого. Під час навчань «Союзная решимость-2022» за планами військові мають відпрацювати відбиття «зовнішньої агресії», заявив заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін. На першому етапі до 9 лютого планується відпрацювати питання охорони державного кордону у повітряному просторі, у тому числі в рамках єЄдиної регіональної системи ППО обох країн.

На другому етапі перевірки з 10 по 20 лютого буде проведено спільне навчання «Союзная решимость-2022» з відбиття «зовнішньої агресії», пошук, блокування та знищення незаконних збройних формувань та диверсійно-розвідувальних груп противника.

Війська мають відпрацювати взаємодію на білоруських полігонах «Обуз-Лесновский», «Осиповичский», «Брестский», «Гожский» та «Домановский», а також на окремих ділянках місцевості.

Планується задіяти аеродроми Барановичі, Лунинець, Ліда та Мачулищі.

Тим часом Держдеп попереджає: Росія може напасти на Україну з території Білорусі. Держдеп нагадав, що в лютому Білорусь може змінити свою конституцію. Ці зміни, зокрема, фактично дозволять Росії розміщувати постійні гарнізонні сили на білоруській території, що стало б викликом європейській безпеці.

Відповідно, за інформацією США, позиції Лукашенка «ослабли, і можливо, не підлягають відновленню». Ситуація є настільки критичною, що Держдеп взагалі ставить під сумнів, чи бере Лукашенко участь у прийнятті рішень щодо використання білоруської території.