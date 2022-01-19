Держдеп: Росія може напасти на Україну з території Білорусі

Теоретично Росія може розмістити війська в Білорусі під виглядом спільних військових навчань, щоб напасти на Україну

Вашингтон вже довів свої побоювання до відома білоруської влади «в приватному порядку»

США розглядають переміщення російських військових до Білорусі як можливу підготовку до вторгнення в Україну. Про це повідомила пресслужба Держдепу.

На думку американських чиновників, теоретично Росія може розмістити війська в Білорусі під виглядом спільних військових навчань, щоб напасти на Україну.

«Пересування російських військ у напрямку Білорусі, які, ймовірно, здійснюються під приводом регулярно планованих спільних військових навчань, викликають занепокоєння. Це викликає побоювання, що Росія може розмістити війська в Білорусі під виглядом спільних військових навчань, щоб, можливо, напасти на Україну з півночі», – заявили у відомстві.

На думку представників Держдепу, співучасть Білорусі в такій атаці була б абсолютно неприйнятною для білорусів і для багатьох всередині режиму. Вашингтон вже довів свої побоювання до відома білоруської влади «в приватному порядку».

Також Держдеп нагадав, що в лютому Білорусь може змінити свою конституцію. Ці зміни, зокрема, фактично дозволять Росії розміщувати постійні гарнізонні сили на білоруській території, що стало б викликом європейській безпеці.

Відповідно, за інформацією США, позиції Лукашенка «ослабли, і можливо, не підлягають відновленню». Ситуація є настільки критичною, що Держдеп взагалі ставить під сумнів, чи бере Лукашенко участь у прийнятті рішень щодо використання білоруської території.

Як відомо, Україна будує вертолітні майданчики на кордоні із Білоруссю. Також повідомлялося, що Росія перекидає до Білорусі винищувачі Су-35.

Нагадаємо, сьогодні держсекретар США Блінкен прилетів в Україну. Зазначимо, Блінкен поговорив із Лавровим перед візитом в Україну.

19 січня в Києві Блінкен зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб «підтвердити підтримку Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України».

Неоголошений раніше візит відбуватиметься на тлі загострення напруженості між Заходом і Росією через нарощування Москвою близько 100 тисяч військових на кордоні з Україною і можливої підготовки до нового вторгнення.

За даними Державного департаменту, з Києва Блінкен 20 січня вирушить до Берліна, щоб обговорити можливу відповідь на дії Росії.

Напередодні ЗМІ повідомили, що глава ЦРУ таємно провів зустріч із Зеленським.

Як заявляв Зеленський, під виглядом захисту «російських громадян» Москва може вторгнутися в Україну.

Також стало відомо, США підготували 18 сценаріїв дій на випадок «російського вторгнення» в Україну, заявила заступник американського держсекретаря Вікторія Нуланд.

До слова, Білий дім непокоїть, що російський уряд готує вторгнення до України, яке може призвести до масштабних порушень прав людини і воєнних злочинів, якщо дипломатія не досягне поставленої цілі.

Раніше Держдеп повідомляв, що Росія не погодилася відвести війська від українських кордонів.