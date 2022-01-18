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    Росія перекинула у Білорусь війська для спільних навчань

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    До навчань у Білорусі буде залучено низку військових частин Східного військового округу збройних сил РФ - Росія перекинула у Білорусь війська для спільних навчань
    До навчань у Білорусі буде залучено низку військових частин Східного військового округу збройних сил РФ
    фото: mil.by

    Військові навчання триватимуть з 10 по 20 лютого

    Перші підрозділи збройних сил РФ, які братимуть участь у військових навчаннях «Союзна рішучість», вже прибули до Білорусі. Очікується, що тренування триватимуть з 10 по 20 лютого, повідомляє пресслужба міноборони Білорусі.

    «Відповідно до затвердженого задуму перевірки сил реагування Союзної держави на територію Республіки Білорусь почали прибувати підрозділи зі складу збройних сил Російської Федерації», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що з огляду на те, що перевірка є раптовою, прибуття військ здійснюватиметься протягом усього першого етапу.

    «На даному етапі учасники перевірки мають здійснити розвантаження і висунутися в район виконання завдань», – уточнюється в повідомленні.

    За інформацією російських ЗМІ, військові навчання триватимуть з 10 по 20 лютого. Зокрема, до навчань у Білорусі буде залучено низку військових частин Східного військового округу збройних сил РФ.

    До слова, Нацгвардія провела масштабні навчання на кордоні.

    Також повідомлялося, що на Львівщині пройдуть військові навчання за стандартами НАТО. Відомо, що у лютому в Україні стартують військові навчання за стандартами НАТО за участю тренерів з країн-членів. Маневри пройдуть у Львівській області

    Теги: Білорусь Росія Міноборони РФ військові навчання військові
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    Росія перекинула у Білорусь війська для спільних навчань