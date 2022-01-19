Кремль не зможе у найближчий час здійснити широкомасштабний наступ

Для серйозної операції окрім військ треба система всебічного забезпечення

Це якщо наші ЗМІ будуть повідомляти про кожен епізод підготовки військ Московії, де задіяно в сумі декілька тисяч військових, то в посполитих ніяких нервів не вистачить. Буде генеруватися абсолютно пуста напруга.

В цьому контексті треба розуміти декілька важливих речей.

Перше. В Московії йде зимовий період навчального року коли відбувається навчання від індивідуальних розрахунків окремих систем озброєння до злагодження до рівня батальйону включно.

І так ближче до березня 2022 новин про доволі масштабні навчання буде іще більше – хоча це в сумі коли будуть відпрацювувати ті чи інші тактичні моменти. Із цим треба просто вчитися жити розуміючи цикл підготовки і просто виходячи із того факту, що мова про доволі чисельне формування, яке коли серйозно тренується генерує новини про тисячі залучених бійців.

Друге. Оці всі розповіді про те що в рамках навчань подібного типу може створюватися інфраструктура для можливого розширення масштабів агресії показує рівень компетенції того хто таке каже.

Не можна відпрацьовуючи окремі тактичні епізоди до рівня батальйону включно створити в процесі всю необхідну інфраструктуру для загальновійськової фронтової наступальної операції – для цього треба або стратегічні командно-штабні навчання або хоча б масштабна раптова перевірка військ.

Третє. Для серйозної операції окрім військ треба система всебічного забезпечення і управління, яку розгортають – це навіть важливіше чим війська які можна підвести із глибини. Тому дійсно за чим варто дивитися це не за окремими навчаннями, де відпрацьовують ті чи інші тактичні елементи а за створенням системи всебічного забезпечення і управління.

Систему управління до прикладу можуть також під прикриттям звичайних навчань розгорнути. Але чогось це цікавить ЗМІ і коментаторів менше.

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Джерело: блог Миколи Бєлєскова

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