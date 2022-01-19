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    Думки вголос

    Кремль не зможе у найближчий час здійснити широкомасштабний наступ

    • Микола Бєлєсков

      Головний консультант відділу військової та військово-економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень

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    Російські війська на кордоні нервують будь-яку країну - Кремль не зможе у найближчий час здійснити широкомасштабний наступ
    Російські війська на кордоні нервують будь-яку країну
    фото з відкритих джерел

    Для серйозної операції окрім військ треба система всебічного забезпечення

    Це якщо наші ЗМІ будуть повідомляти про кожен епізод підготовки військ Московії, де задіяно в сумі декілька тисяч військових, то в посполитих ніяких нервів не вистачить. Буде генеруватися абсолютно пуста напруга.

    В цьому контексті треба розуміти декілька важливих речей.

    Перше. В Московії йде зимовий період навчального року коли відбувається навчання від індивідуальних розрахунків окремих систем озброєння до злагодження до рівня батальйону включно.

    І так ближче до березня 2022 новин про доволі масштабні навчання буде іще більше – хоча це в сумі коли будуть відпрацювувати ті чи інші тактичні моменти. Із цим треба просто вчитися жити розуміючи цикл підготовки і просто виходячи із того факту, що мова про доволі чисельне формування, яке коли серйозно тренується генерує новини про тисячі залучених бійців.

    Друге. Оці всі розповіді про те що в рамках навчань подібного типу може створюватися інфраструктура для можливого розширення масштабів агресії показує рівень компетенції того хто таке каже.

    Не можна відпрацьовуючи окремі тактичні епізоди до рівня батальйону включно створити в процесі всю необхідну інфраструктуру для загальновійськової фронтової наступальної операції – для цього треба або стратегічні командно-штабні навчання або хоча б масштабна раптова перевірка військ.

    Третє. Для серйозної операції окрім військ треба система всебічного забезпечення і управління, яку розгортають – це навіть важливіше чим війська які можна підвести із глибини. Тому дійсно за чим варто дивитися це не за окремими навчаннями, де відпрацьовують ті чи інші тактичні елементи а за створенням системи всебічного забезпечення і управління.

    Систему управління до прикладу можуть також під прикриттям звичайних навчань розгорнути. Але чогось це цікавить ЗМІ і коментаторів менше.

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    Джерело: блог Миколи Бєлєскова

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    Теги: Росія ЗМІ Донбас військові навчання інфраструктура озброєння
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    Кремль не зможе у найближчий час здійснити широкомасштабний наступ