Кремль не зможе у найближчий час здійснити широкомасштабний наступ
Для серйозної операції окрім військ треба система всебічного забезпечення
Це якщо наші ЗМІ будуть повідомляти про кожен епізод підготовки військ Московії, де задіяно в сумі декілька тисяч військових, то в посполитих ніяких нервів не вистачить. Буде генеруватися абсолютно пуста напруга.
В цьому контексті треба розуміти декілька важливих речей.
Перше. В Московії йде зимовий період навчального року коли відбувається навчання від індивідуальних розрахунків окремих систем озброєння до злагодження до рівня батальйону включно.
І так ближче до березня 2022 новин про доволі масштабні навчання буде іще більше – хоча це в сумі коли будуть відпрацювувати ті чи інші тактичні моменти. Із цим треба просто вчитися жити розуміючи цикл підготовки і просто виходячи із того факту, що мова про доволі чисельне формування, яке коли серйозно тренується генерує новини про тисячі залучених бійців.
Друге. Оці всі розповіді про те що в рамках навчань подібного типу може створюватися інфраструктура для можливого розширення масштабів агресії показує рівень компетенції того хто таке каже.
Не можна відпрацьовуючи окремі тактичні епізоди до рівня батальйону включно створити в процесі всю необхідну інфраструктуру для загальновійськової фронтової наступальної операції – для цього треба або стратегічні командно-штабні навчання або хоча б масштабна раптова перевірка військ.
Третє. Для серйозної операції окрім військ треба система всебічного забезпечення і управління, яку розгортають – це навіть важливіше чим війська які можна підвести із глибини. Тому дійсно за чим варто дивитися це не за окремими навчаннями, де відпрацьовують ті чи інші тактичні елементи а за створенням системи всебічного забезпечення і управління.
Систему управління до прикладу можуть також під прикриттям звичайних навчань розгорнути. Але чогось це цікавить ЗМІ і коментаторів менше.
Джерело: блог Миколи Бєлєскова