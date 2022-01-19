НАТО надішле Росії письмові пропозиції щодо «гарантій безпеки»

Російська сторона знає про письмові відповіді від НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Півночноатлантичний альянс надасть Російській Федерації свої письмові пропозиції щодо так званих кремлівських «гарантій безпеки». Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг, беручи участь в дискусії «Новий світовий (дис-)порядок» 18 січня.

За його словами, російська сторона знає, що Альянс найближчими днями надасть Кремлю документ зі своїми пропозиціями.

«Ми (НАТО – ред.) скоро направимо Росії наші пропозиції в письмовому вигляді. Вони знають про це», – сказав Столтенберг.

Раніше стало відомо, що генсек НАТО Єнс Столтенберг провів брифінг за підсумками зустрічі Ради Росія-НАТО. За його словами, НАТО не обмежуватиме право держав на вступ до Альянсу, а Росія не має права вето щодо вступу України.

Він також запевнив: якщо Росія використає силу проти України й піде далі, НАТО розгляне збільшення своєї присутності на Сході Альянсу.

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