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    Великобританія почала постачати Україні найкращі у світі гранатомети для бою в місті

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

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    NLAW &ndash; це дорога зброя для ближнього бою - Великобританія почала постачати Україні найкращі у світі гранатомети для бою в місті
    NLAW – це дорога зброя для ближнього бою

    Джонсон не пішов шляхом Чемберлена. Нового Мюнхена не буде

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    Великобритания начала поставки в Украину противотанковых гранатометов NLAW – лучших в мире гранатометов для боя в городе, не имеющих аналогов в России

    По данным источников Цензор.Нет, военно-транспортная авиация Великобритании начала поставки в Украину крупной партии самого современного противотанкового вооружения из запасов британской армии.

    Как выяснилось, Великобритания поставляет в Украину новейшее вооружение – один из лучших в мире одноразовых противотанковых гранатометов NLAW с калибром гранаты в 150 мм, идеальное оружие для боя в городе, и поражения любых типов российских танков.

    Чем же так эффективен NLAW? Это совместная разработка Великобритании и Швеции.

    Его достоинства – это целый комплекс:

    1. NLAW – это Джавелин для коротких дистанций, который поражает цель по технологии «выстрелил и забыл». Оператор смотрит в компьютеризированный прицел Trijicon TA41 NLAW 2.5x20, обозначает цель, дожидается захвата и жмет на спуск, а расчет упреждения, траекторию полета, поправки на ветер прицел программирует сам. Прицел оптический, лазерного дальномера нет, и система обнаружения облучения гранатометчика не обнаружит.

    2. Малое время реакции. Согласно данным на сайте разработчика Saab с момента включения до момента захвата цели и пуска достаточно максимум до 5 секунд.

    3. Гранатомет для стрельбы именно из закрытых помещений, из-за укрытий, с верхних этажей зданий или подвала. Это важное отличие от обычных советских и российских гранатометов. Реактивная струя не причинит вреда оператору, который сможет выбирать надежные укрытия в закрытых помещениях, стрелять даже если пол или потолок расположены близко, что имеет важное значение для боев в городе. Гранатомет одноразовый – это позволяет оптимизировать вес – 12,5 кг, с ним можно быстро передвигаться.

    4. Максимальная дальность прицельной стрельбы – для старых модификаций 600 метров, для новых – 800 метров. Точность – почти 100 %. Минимальная дальность пуска – 20 метров.

    5. У гранатомета два режима стрельбы. Для поражения танков включается режим атаки сверху – ракета пролетит в метре над точкой прицеливания, заряд сдетонирует чтобы поразить танк сверху. Как утверждает производитель, боевая часть пробьет 500 мм брони. А для поражения легкобронированных целей или стен здания, включается режим прямой атаки. И тогда боевая часть сдетонирует мгновенно при контакте.

    6. NLAW имеет срок годности 20 лет, никаких регламентных работ не требуется, прицел закреплен жестко. Подготовка простая, оружие несложное.

    7. NLAW – это не расходное средство типа РПГ-26 – это дорогое оружие для ближнего боя. Это средство качественного усиления для профессионально подготовленной легкой пехоты, которая ведет бой в городе. Британское Минобороны предоставило Украине свое самое лучшее оружие для контактных городских боев. Доверять такую уникальную и дорогостоящую систему можно только операторам с отличным тактическим мышлением в составе хорошо подготовленных подразделений, чтобы точно понимать, куда и когда стоит стрелять такой ракетой.

    8. Премьер Джонсон не пошел по пути Чемберлена в 1938-м. Нового Мюнхена не произойдет – Запад будет в случае вторжения России осуществлять новые экстренные и массированные поставки современного вооружения. Огромная благодарность британскому правительству, гражданскому обществу. И еще раз спасибо тем, благодаря кому весь мир верит, что Украина будет отчаянно сражаться за свободу – украинским воинам, тем, кто сейчас на фронте, тем, кто уже воевал, тем, кто погиб за нас и за независимость Украины.

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    Джерело: блог Юрія Бутусова

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    Теги: Росія Донбас зброя війна Велика Британія
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    Великобританія почала постачати Україні найкращі у світі гранатомети для бою в місті