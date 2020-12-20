До резиденції Лукашенка стягнули спецтехніку і водомети
Спецтехніка біля резиденції Лукашенка
В різних районах білоруської столиці з самого ранку люди збираються в колони
У Білорусі опівдні 20 грудня відбудеться Марш народного трибуналу.
Про це повідомляється на Телеграм-каналі NEXTA-Live.
Також публікується список рекомендованих точок збору в Мінську і вулиць для «гуляння колон».
В різних районах Мінська з самого ранку люди збираються в колони й утворюють «ланцюжки солідарності».
Водночас порталу Tut.by читачі повідомляють про спецтехніку силовиків, стягнуту до різних точок збору в Мінську.
Крім того, в Мінську владою організований «пробіг тракторів».
Фото: телеграм-канал Вітебського облвиконкому
Як повідомлялося, у Білорусі у неділю, 20 грудня, чергова акція протесту «Марш народного трибуналу», у білоруській столиці Мінську люди уже виходять на вулиці, тим часом зранку вже помітили і спецтехніку силовиків.