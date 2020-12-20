  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    До резиденції Лукашенка стягнули спецтехніку і водомети

    • Розсилка
    <p>Спецтехніка біля резиденції Лукашенка</p> - До резиденції Лукашенка стягнули спецтехніку і водомети

    Спецтехніка біля резиденції Лукашенка

    Фото Tut.by

    В різних районах білоруської столиці з самого ранку люди збираються в колони

    У Білорусі опівдні 20 грудня відбудеться Марш народного трибуналу.

    Про це повідомляється на Телеграм-каналі NEXTA-Live.

    Також публікується список рекомендованих точок збору в Мінську і вулиць для «гуляння колон».

    В різних районах Мінська з самого ранку люди збираються в колони й утворюють «ланцюжки солідарності».

    Водночас порталу Tut.by читачі повідомляють про спецтехніку силовиків, стягнуту до різних точок збору в Мінську.

    Крім того, в Мінську владою організований «пробіг тракторів».

    traktory_vitebskaya_oblast_20_dekabrya_1Фото: телеграм-канал Вітебського облвиконкому

    Протести у Білорусі розпочалися у серпні, після президентських виборів, перемогу на яких ЦВК країни визнала за Олександром Лукашенком. Захід не визнав ці вибори ані чесними, ані справедливими. Україна приєдналася до таких заяв.

    Як повідомлялося, у Білорусі у неділю, 20 грудня, чергова акція протесту «Марш народного трибуналу», у білоруській столиці Мінську люди уже виходять на вулиці, тим часом зранку вже помітили і спецтехніку силовиків.

    Теги: Білорусь вибори акція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies