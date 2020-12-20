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    У світі

    У Білорусі громадяни виходять на чергову акцію протесту. Силовики стягують спецтехніку

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    У Білорусі відбувається чергова акція протесту - У Білорусі громадяни виходять на чергову акцію протесту. Силовики стягують спецтехніку
    У Білорусі відбувається чергова акція протесту
    Фото Tut.by

    Сьогодні у Білорусі відбудеться «Марш народного трибуналу»

    У Білорусі у неділю, 20 грудня, – чергова акція протесту – «Марш народного трибуналу», у білоруській столиці Мінську люди уже виходять на вулиці, тим часом зранку вже помітили і спецтехніку силовиків. Також у Мінську помітили трактори, які їдуть вулицями під звуки пісні «Любимую не отдают» у супроводі автомобіля правоохоронців. Про це повідомляється у білоруських соцмережах.

    Так, уже традиційно люди почали виходити на вулиці у черговий день протестів. Зокрема, помітили колони людей у мінському районі Сухарево.

    Тим часом помітили і спецтехніку в районі МКАД та вулиці Притицького в Мінську.

    Окрім того, також у Мінську помітили трактори, які їдуть вулицями під звуки пісні «Любимую не отдают» та у супроводі автомобіля ДАІ.

    Протести у Білорусі розпочалися у серпні, після президентських виборів, перемогу на яких ЦВК країни визнала за Олександром Лукашенком. Захід не визнав ці вибори ані чесними, ані справедливими. Україна приєдналася до таких заяв.
    Теги: Білорусь вибори акція
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