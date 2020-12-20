У Білорусі громадяни виходять на чергову акцію протесту. Силовики стягують спецтехніку

Сьогодні у Білорусі відбудеться «Марш народного трибуналу»

У Білорусі у неділю, 20 грудня, – чергова акція протесту – «Марш народного трибуналу», у білоруській столиці Мінську люди уже виходять на вулиці, тим часом зранку вже помітили і спецтехніку силовиків. Також у Мінську помітили трактори, які їдуть вулицями під звуки пісні «Любимую не отдают» у супроводі автомобіля правоохоронців. Про це повідомляється у білоруських соцмережах.

Так, уже традиційно люди почали виходити на вулиці у черговий день протестів. Зокрема, помітили колони людей у мінському районі Сухарево.

Тим часом помітили і спецтехніку в районі МКАД та вулиці Притицького в Мінську.

Окрім того, також у Мінську помітили трактори, які їдуть вулицями під звуки пісні «Любимую не отдают» та у супроводі автомобіля ДАІ.

Протести у Білорусі розпочалися у серпні, після президентських виборів, перемогу на яких ЦВК країни визнала за Олександром Лукашенком. Захід не визнав ці вибори ані чесними, ані справедливими. Україна приєдналася до таких заяв.