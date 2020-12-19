П’ятнадцять білорусів звернулися до України з проханням про притулок

Під час протестів у Білорусі

Державна міграційна не приймала рішення про визнання біженцями громадян Республіки Білорусь

П’ятнадцять громадян Республіки Білорусь звернулися до українських служб з проханням визнати їх біженцями чи особами, що потребують захисту. Як відомо, у цій країні протягом кількох місяців не вщухають масові протести, які жорстоко придушуються органами правопорядку.

«До територіальних органів міграційної служби протягом серпня-листопада 2020 року із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, звернулось 15 громадян Республіки Білорусь. Щодо 10 осіб територіальними органами ДМС прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту», – йдеться у відповіді Державної міграційної служби на запит Радіо Свобода.

Згідно з повідомленням, за серпень-листопад поточного року рішення про визнання громадян Білорусі біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, та про відмову у наданні захисту в Україні, ДМС не ухвалювала.

Радіо Свобода зверталося до міграційної служби з проханням повідомити, скільки громадян Білорусі звернулись до України за політичним притулком, починаючи від 9 серпня 2020 року, коли відбулись президентські вибори у цій країні. Водночас в інтерв’ю Радіо Свобода посол України в Білорусі Ігор Кизим повідомив, що за весь час протестів у Білорусі, які тривають від серпня, до посольства України по допомогу звернулися 20 людей.

Від серпня в Білорусі тривають масові протести проти режиму Олександра Лукашенка, якого ЦВК країни оголосила переможцем президентських виборів 9 серпня. Учасники протестів заявляють про масштабні фальсифікації і вимагають відставки Лукашенка, який балотувався на шостий термін поспіль. За даними ООН, під час жорстких дій силовиків проти протестувальників було затримано понад 27 тисяч людей. Також надходили повідомлення про катування та жорстоке поводження, кілька людей загинули.

Сам Лукашенко стверджує, що голосування було чесним, а протести проти нього зрежисовані з-за кордону.

Раніше повідомлялося про те, що Україна відмовила у наданні притулку організатору білоруських гей-прайдів.

Тим часом у зв'язку з протестами в Білорусі в Литві очікують напливу політичних біженців.

Сьогодні стало відомо, що влада Білорусі ускладнила виїзд із країни для своїх громадян.