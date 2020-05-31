США розробляють «найпотужніші озброєння» в історії, – Трамп



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«Ми скоро приземлимося на Марсі, і незабаром у нас буде найбільше озброєння, яке коли-небудь існувало в історії» - Трамп

Слова Трампа можуть стосуватися розробки гіперзвукової зброї

Президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром у країни з’являться «найпотужніші озброєння» в історії.

Про це він заявив, виступаючи перед журналістами на космодромі на мисі Канаверал після запуску на МКС пілотованого корабля Crew Dragon

«Ми скоро приземлимося на Марсі, і незабаром у нас буде найбільше озброєння, яке коли-небудь існувало в історії. Я вже бачив розробки, і навіть я не можу в це повірити», – сказав він.

Як зазначає видання, слова Трампа можуть стосуватися розробки гіперзвукової зброї.

Як повідомлялося, в середині травня Трамп заявляв, що Сполучені Штати активно розробляють суперракету, яка стане найшвидшою в світі. Вона, за словами американського лідера, її швидкість буде в 17 разів вищою, ніж в існуючих ракетах.

Протягом дев’яти попередніх років людей на МКС доставляли тільки російські пілотовані космічні кораблі «Союз». Після успішного польоту Crew Dragon «Роскосмос» втратить контракти, які принесли йому $ 4 млрд за дев’ять років, а Ілон Маск застовпить за собою місце головного космічного підрядника NASA.

До слова, прототип космічного корабля SpaceX вибухнув під час випробування.

Нагадаємо, 21 листопада, під час випробувань на полігоні компанії SpaceX в американському штаті Техас вибухнув прототип ракети нового покоління Starship Mk1.

Як повідомлялося, 4 квітня, на полігоні в штаті Техас під час випробувань знову вибухнув кріогенний резервуар третього прототипу космічного корабля Starship SN3, який компанія Ілона Маска SpaceX розробляє для польотів на Марс.

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