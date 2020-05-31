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    У світі

    США розробляють «найпотужніші озброєння» в історії, – Трамп

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    &laquo;Ми скоро приземлимося на Марсі, і незабаром у нас буде найбільше озброєння, яке коли-небудь існувало в історії&raquo; - Трамп - США розробляють «найпотужніші озброєння» в історії, – Трамп
    «Ми скоро приземлимося на Марсі, і незабаром у нас буде найбільше озброєння, яке коли-небудь існувало в історії» - Трамп

    Слова Трампа можуть стосуватися розробки гіперзвукової зброї

    Президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром у країни з’являться «найпотужніші озброєння» в історії.

    Про це він заявив, виступаючи перед журналістами на космодромі на мисі Канаверал після запуску на МКС пілотованого корабля Crew Dragon

    «Ми скоро приземлимося на Марсі, і незабаром у нас буде найбільше озброєння, яке коли-небудь існувало в історії. Я вже бачив розробки, і навіть я не можу в це повірити», – сказав він.

    Як зазначає видання, слова Трампа можуть стосуватися розробки гіперзвукової зброї.

    Як повідомлялося, в середині травня Трамп заявляв, що Сполучені Штати активно розробляють суперракету, яка стане найшвидшою в світі. Вона, за словами американського лідера, її швидкість буде в 17 разів вищою, ніж в існуючих ракетах.

    Протягом дев’яти попередніх років людей на МКС доставляли тільки російські пілотовані космічні кораблі «Союз». Після успішного польоту Crew Dragon «Роскосмос» втратить контракти, які принесли йому $ 4 млрд за дев’ять років, а Ілон Маск застовпить за собою місце головного космічного підрядника NASA.

    До слова, прототип космічного корабля SpaceX вибухнув під час випробування.

    Нагадаємо, 21 листопада, під час випробувань на полігоні компанії SpaceX в американському штаті Техас вибухнув прототип ракети нового покоління Starship Mk1.

    Як повідомлялося, 4 квітня, на полігоні в штаті Техас під час випробувань знову вибухнув кріогенний резервуар третього прототипу космічного корабля Starship SN3, який компанія Ілона Маска SpaceX розробляє для польотів на Марс.

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