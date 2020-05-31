Космічний корабель Crew Dragon успішно зістикувався з МКС трансляція



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Crew Dragon оснащений автоматичною системою стикування Скріншот з відео

Астронавти Дуглас Герлі та Боб Бенкен досягнули Міжнародної космічної станції 31 травня о 17:17 за київським часом

Космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX успішно зістикувався з Міжнародною космічною станцією.

Астронавти Дуглас Герлі та Боб Бенкен досягнули Міжнародної космічної станції 31 травня о 17:17 за київським часом. На 19:45 заплановано відкриття люку між МКС та Crew Dragon.

Crew Dragon оснащений автоматичною системою стикування. На етапі зближення зі станцією астронавти протестували систему ручного управління кораблем.

30 травня в 22:22 за київським часом компанія Ілона Маска SpaceX запустила космічний корабель Crew Dragon з двома американськими астронавтами Бобом Бенкеном і Дагом Херлі.

Це перший пілотований випробувальний політ приватної компанії до Міжнародної космічної станції (МКС). Запуск космічного корабля Crew Dragon з мису Канаверал у Флориді забезпечила ракета Falcon 9.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп назвав запуск Crew Dragon «тріумфальним поверненням до зірок».

Як відомо, у суботу, 30 травня, о 22:22 за київським часом з космодрому на мисі Канаверал в штаті Флорида відбувся запуск на станцію МКС ракети Falcon 9 з частково багаторазовим пілотованим кораблем Crew Dragon.

Протягом дев’яти попередніх років людей на МКС доставляли тільки російські пілотовані космічні кораблі «Союз». Після успішного польоту Crew Dragon «Роскосмос» втратить контракти, які принесли йому $ 4 млрд за дев’ять років, а Ілон Маск застовпить за собою місце головного космічного підрядника NASA.

До слова, прототип космічного корабля SpaceX вибухнув під час випробування.

Нагадаємо, 21 листопада, під час випробувань на полігоні компанії SpaceX в американському штаті Техас вибухнув прототип ракети нового покоління Starship Mk1.

Як повідомлялося, 4 квітня, на полігоні в штаті Техас під час випробувань знову вибухнув кріогенний резервуар третього прототипу космічного корабля Starship SN3, який компанія Ілона Маска SpaceX розробляє для польотів на Марс.