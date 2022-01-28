Дочка Назарбаєва покинула політраду правлячої партії Казахстану

Даріга Назарбаєва вийшла зі складу політичної ради правлячої партії Nur Otan

Дочка експрезидента Казахстану Нурсултана Назарбаєва Даріга Назарбаєва вийшла зі складу політичної ради правлячої партії Nur Otan. Про це повідомляє «Интерфакс».

Також у новому списку відсутні колишній прем'єр-міністр країни Аскар Мамін та перший заступник голови партії Бауиржан Байбек.

Зазначимо, 27 січня депутати верхньої палати парламенту Казахстану підтримали законодавчі поправки, які скасовують довічне головування експрезидента Нурсултана Назарбаєва в Асамблеї народу Казахстану та Раді безпеки.

Цього ж тижня президент Казахстану звільнив онука Назарбаєва з посади голови ЦВК. Дочка звільненого чиновника майже 20 років заміжня з онуком Нурсултана Назарбаєва.

Зазначимо, 18 січня Назарбаєв вперше з початку протестів звернувся до казахстанців (відео). До цього вже третій зять Назарбаєва пішов з керівної посади.

11 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що завдяки його попереднику в країні «з'явилася група дуже прибуткових компаній і прошарок багатих людей навіть за міжнародними мірками».

Згодом олова правління компанії «Казтрансойл» Дімаш Досанов та голова правління QazaqGaz Кайрат Шаріпбаєв залишили свої посади. Досанов одружений на Алії Назарбаєвій – молодшій доньці першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.

Шаріпбаєва ЗМІ називають «нинішнім» чоловіком іншої дочки експрезидента – Даріги.

ЗМІ Казахстану раніше писали, що і Досанов, і Шаріпбаєв потрапили у керівні органи державних енергетичних компаній після того, як взяли шлюб з доньками Назарбаєва.