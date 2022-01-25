Президент Казахстану звільнив онука Назарбаєва з посади голови ЦВК

Берік Імашев був головою ЦВК з вересня 2016 року

Дочка звільненого чиновника майже 20 років заміжня з онуком Нурсултана Назарбаєва

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звільнив голову Центральної виборчої комісії (ЦВК), родича експрезидента країни Нурсултана Назарбаєва Беріка Імашева. Про це повідомляє сайт президента Казахстану.

Імашев був головою ЦВК з вересня 2016 року, а минулого року його переобрали на цю посаду.

Дочка Імашева Аїда майже 20 років заміжня з онуком Нурсултана Назарбаєва Нуралі Алієвим.

Зазначимо, 18 січня Назарбаєв вперше з початку протестів звернувся до казахстанців (відео). До цього вже третій зять Назарбаєва пішов з керівної посади.

11 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що завдяки його попереднику в країні «з'явилася група дуже прибуткових компаній і прошарок багатих людей навіть за міжнародними мірками».

Згодом олова правління компанії «Казтрансойл» Дімаш Досанов та голова правління QazaqGaz Кайрат Шаріпбаєв залишили свої посади. Досанов одружений на Алії Назарбаєвій – молодшій доньці першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.

Шаріпбаєва ЗМІ називають «нинішнім» чоловіком іншої дочки експрезидента – Даріги.

ЗМІ Казахстану раніше писали, що і Досанов, і Шаріпбаєв потрапили у керівні органи державних енергетичних компаній після того, як взяли шлюб з доньками Назарбаєва.