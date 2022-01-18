Назарбаєв вперше з початку протестів звернувся до казахстанців (відео)
Перший президент Казахстану заявив, що метою нещодавніх масових заворушень було «руйнування цілісності країни та засад держави»
За словами колишнього очільника країни, метою протестів і заворушень у Казахстані було «руйнування цілісності країни та засад держави». Водночас він висловив співчуття рідним та близьким загиблих унаслідок заворушень.
Назарбаєв додав, що після передачі повноважень у 2019 році Касим-Жомарту Токаєву є пенсіонером.
«Нині перебуваю на заслуженому відпочинку в столиці Казахстану і нікуди не виїжджав», – зазначив політик.
Назарбаєв очолював Казахстан з з 1990 року. У 2007 році парламент надав йому право як першому президенту балотуватися на посаду необмежену кількість разів. Востаннє його переобрали у 2015 році – тоді Назарбаєв набрав 97,75% голосів виборців. Термін його повноважень закінчувався у квітні 2020-го. 19 березня 2019 року він пішов у відставку, а новим президентом став Касим-Жомарт Токаєв.