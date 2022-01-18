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    Назарбаєв вперше з початку протестів звернувся до казахстанців (відео)

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    Останнього разу Назарбаєв з'являвся у публічному просторі ще наприкінці минулого року - Назарбаєв вперше з початку протестів звернувся до казахстанців (відео)
    Останнього разу Назарбаєв з'являвся у публічному просторі ще наприкінці минулого року
    фото: пресслужба Назарбаєва

    Перший президент Казахстану заявив, що метою нещодавніх масових заворушень було «руйнування цілісності країни та засад держави»

    Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв уперше від початку протестів в країні виступив із відеозверненням. Ексочільник країни заявив, що, попри інформацію медіа, що він, нібито, віїхав з країни, насправді Назарбаєв весь час залишався у столиці Казахстану. Відеозвернення політика опублікували на YouTube-сторінці Назарбаєва.

    За словами колишнього очільника країни, метою протестів і заворушень у Казахстані було «руйнування цілісності країни та засад держави». Водночас він висловив співчуття рідним та близьким загиблих унаслідок заворушень.

    Назарбаєв додав, що після передачі повноважень у 2019 році Касим-Жомарту Токаєву є пенсіонером.

    «Нині перебуваю на заслуженому відпочинку в столиці Казахстану і нікуди не виїжджав», – зазначив політик.

    Назарбаєв очолював Казахстан з з 1990 року. У 2007 році парламент надав йому право як першому президенту балотуватися на посаду необмежену кількість разів. Востаннє його переобрали у 2015 році – тоді Назарбаєв набрав 97,75% голосів виборців. Термін його повноважень закінчувався у квітні 2020-го. 19 березня 2019 року він пішов у відставку, а новим президентом став Касим-Жомарт Токаєв.

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    Теги: Казахстан президент Нурсултан Назарбаєв Касим-Жомарт Токаєв
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    Назарбаєв вперше з початку протестів звернувся до казахстанців (відео)