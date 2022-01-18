Назарбаєв вперше з початку протестів звернувся до казахстанців (відео)

За словами колишнього очільника країни, метою протестів і заворушень у Казахстані було «руйнування цілісності країни та засад держави». Водночас він висловив співчуття рідним та близьким загиблих унаслідок заворушень.

Назарбаєв додав, що після передачі повноважень у 2019 році Касим-Жомарту Токаєву є пенсіонером.

«Нині перебуваю на заслуженому відпочинку в столиці Казахстану і нікуди не виїжджав», – зазначив політик.