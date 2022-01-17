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    Протести у Казахстані: вже третій зять Назарбаєва пішов з керівної посади

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    Зять колишнього президента Казахстану Тимур Кулібаєв залишив посаду голови Національної палати підприємців &laquo;Атамекен&raquo; - Протести у Казахстані: вже третій зять Назарбаєва пішов з керівної посади
    Зять колишнього президента Казахстану Тимур Кулібаєв залишив посаду голови Національної палати підприємців «Атамекен»
    фото: ria.ru

    Причини відставки не повідомляються

    Зять колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва Тимур Кулібаєв залишив посаду голови Національної палати підприємців «Атамекен». Про це повідомляє на сайт держфонду «Самрук-Казина».

    Таким чином, це вже третій зять Назарбаєва пішов у відставку.

    У релізі йдеться, що такі рішення прийняли ради директорів компаній. Однак, причини не вказали.

    11 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що завдяки його попереднику в країні «з'явилася група дуже прибуткових компаній і прошарок багатих людей навіть за міжнародними мірками».

    Напередодні голова правління компанії «Казтрансойл» Дімаш Досанов та голова правління QazaqGaz Кайрат Шаріпбаєв залишили свої посади. Досанов одружений на Алії Назарбаєвій – молодшій доньці першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.

    Шаріпбаєва ЗМІ називають «нинішнім» чоловіком іншої дочки експрезидента – Даріги.

    ЗМІ Казахстану раніше писали, що і Досанов, і Шаріпбаєв потрапили у керівні органи державних енергетичних компаній після того, як взяли шлюб з доньками Назарбаєва.

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    Теги: кадрові зміни Казахстан відставка протест
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    Протести у Казахстані: вже третій зять Назарбаєва пішов з керівної посади