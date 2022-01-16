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    Двох зятів Назарбаєва звільнили з керівних посад казахських компаній

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    Два зяті Назарбаєва залишили керівні посади у великих держкомпаніях Казахстану - Двох зятів Назарбаєва звільнили з керівних посад казахських компаній
    Два зяті Назарбаєва залишили керівні посади у великих держкомпаніях Казахстану
    фото: ratel.kz

    Повноваження глав правління обох компаній було припинено згідно з поданими ними заявами

    Голова правління компанії «Казтрансойл» Дімаш Досанов та голова правління «QazaqGaz» Кайрат Шаріпбаєв залишили свої посади, повідомляє казахська редакція Радіо Свобода.

    Досанов одружений на Алії Назарбаєвій – молодшій доньці першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.

    Шаріпбаєва ЗМІ називають «нинішнім» чоловіком іншої дочки експрезидента – Даріги.

    Так, були достроково припинені повноваження голови правління державної компанії «КазТрансОйлм Дімаша Досанова, який є чоловіком молодшої доньки колишнього лідера Казахстану Алії Назарбаєвої. Він обіймав цю посаду з 6 серпня 2016 року.

    Також з посади зняли 58-річного голову правління «Національної компанії QazaqGaz» Кайрата Шаріпбаєва, якого називають чоловіком старшої доньки Назарбаєва Даріги. Правління компанії він очолив у листопаді 2020 року.

    Причини їхнього звільнення не вказуються, але зазначається, що рішення про припинення їхніх повноважень були ухвалені «відповідно до поданих заяв».

    ЗМІ Казахстану раніше писали, що і Досанов, і Шаріпбаєв потрапили у керівні органи державних енергетичних компаній після того, як взяли шлюб з доньками Назарбаєва.

    Теги: Казахстан протест звільнення
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    Двох зятів Назарбаєва звільнили з керівних посад казахських компаній