Двох зятів Назарбаєва звільнили з керівних посад казахських компаній

Повноваження глав правління обох компаній було припинено згідно з поданими ними заявами

Голова правління компанії «Казтрансойл» Дімаш Досанов та голова правління «QazaqGaz» Кайрат Шаріпбаєв залишили свої посади, повідомляє казахська редакція Радіо Свобода.

Досанов одружений на Алії Назарбаєвій – молодшій доньці першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.

Шаріпбаєва ЗМІ називають «нинішнім» чоловіком іншої дочки експрезидента – Даріги.

Так, були достроково припинені повноваження голови правління державної компанії «КазТрансОйлм Дімаша Досанова, який є чоловіком молодшої доньки колишнього лідера Казахстану Алії Назарбаєвої. Він обіймав цю посаду з 6 серпня 2016 року.

Також з посади зняли 58-річного голову правління «Національної компанії QazaqGaz» Кайрата Шаріпбаєва, якого називають чоловіком старшої доньки Назарбаєва Даріги. Правління компанії він очолив у листопаді 2020 року.

Причини їхнього звільнення не вказуються, але зазначається, що рішення про припинення їхніх повноважень були ухвалені «відповідно до поданих заяв».

ЗМІ Казахстану раніше писали, що і Досанов, і Шаріпбаєв потрапили у керівні органи державних енергетичних компаній після того, як взяли шлюб з доньками Назарбаєва.