Українці підтримують «мовний» закон, але в інтернеті й найбільших містах домінує російська – дослідження

2/3 українців вважають, що частка української мови на телебаченні має становити не менше 75%, однак на практиці другий рік поспіль відбувається зростання присутності російської мови в українському телепросторі

Підтримка закону про мову переважає в усіх регіонах України – від 88% на Заході до 53% на Півдні

В українському телеефірі зростає частка російської мови, а української на телебаченні значно менше за передбачені законом 75%. Такі дані дослідження оприлюднив рух добровольців «Простір свободи».

Зазначається, що 73% українців вважають українську мову рідною: спілкуються вдома переважно українською 53%, російською – 29% громадян.

66% українців вважають, що держава має сприяти подальшому втіленню закону про мову в усіх сферах, не поділяють цієї думки 20%.

Підтримка закону про мову переважає в усіх регіонах України – від 88% на Заході до 53% на Півдні.

«2/3 українців вважають, що частка української мови на телебаченні має становити не менше 75%. Саме така квота встановлена законом, однак на практиці другий рік поспіль відбувається зростання присутності російської мови в українському телепросторі. Частка української мови у прайм-тайм шести провідних телеканалів, яка почала знижуватися ще минулого року, у жовтні 2020 впала до 41%, натомість суто російськомовні програми становили 46%. Телеканали все більше нав’язують суспільству російську мову, ігноруючи або обходячи норми закону про телебачення і радіомовлення», – наголошується у дослідженні.

Також відзначається, що на радіо натомість цілковито домінує українська. Навіть на регіональних радіостанціях 54% всіх пісень і понад 90% ведення передач – україномовні.

Частка школярів, що здобувають освіту з українською мовою, за рік зросла з 92 до 96%, а частка першокласників – з 96 до 97,5%. У 8 областях українською навчаються 100% першокласників, а в багатьох областях (включно з Донецькою) цей показник перевищує 99%. Водночас завдяки переходу на українську мову учнів 5-11 класів, що навчалися раніше російською, загальна частка школярів, що навчаються в класах з російською мовою навчання, за рік знизилася більш як удвічі – з 6,9% до 3,2%.

Разом з тим реальна мовна ситуація в закладах освіти часто не відповідає офіційній статистиці. Значна частина освітнього процесу, особливо в закладах позашкільної освіти всупереч закону здійснюється російською мовою, ще гірша ситуація в дитячих гуртках і секціях.

Так, лише 16% дитячих гуртків у Києві і 8% у Харкові ведуть усі заняття українською мовою. В 56% гуртків і секцій для дітей у п’яти найбільших містах України заняття виключно російськомовні.

За підсумками моніторингу кафе і ресторанів у 26 містах (усі обласні центри, крім окупованих, а також Кривий Ріг, Маріуполь, Краматорськ та Сєвєродонецьк) лише 43% закладів харчування мають українську вивіску, що трохи більше, ніж минулого року. Частка закладів, де наявне меню українською мовою стрімко зросла за рік з 75 до 88%. Зросла (до 58%) і частка персоналу, який обслуговує україномовних клієнтів українською мовою.

У міському пасажирському транспорті всупереч закону в 36% випадків, а в міжміських автобусах у 31% випадків україномовних пасажирів обслуговують російською мовою.

Російська мова цілковито домінує в українському інтернет-просторі. Наприклад, у Києві частка використання української мови в соцмережах становить лише 16%, українська мова трохи переважає російську в соціальних мережах лише чотирьох областей України.

«Для докорінних змін на краще і забезпечення повноформатного функціонування української мови в усіх суспільних сферах потрібні тривалі об’єднані зусилля держави та громадянського суспільства», – відзначають автори дослідження.

Огляд, презентований 6 листопада у Києві, базується на даних державної статистики, соціології та моніторингових досліджень.

До відома, 9 листопада в Україні відзначається День української мови та писемності.