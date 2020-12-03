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    Санду закликала вийти людей на протест проти рішень парламенту

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    Майя Санду назвала сьогоднішнє голосування парламенту захопленням влади - Санду закликала вийти людей на протест проти рішень парламенту
    Майя Санду назвала сьогоднішнє голосування парламенту захопленням влади

    Новообрана президент закликала громадян вийти на протест під стіни парламенту 6 грудня

    Новообраний президент Молдови Майя Санду закликала громадян вийти в неділю 6 грудня на протест після резонансних рішень, які ухвалив сьогодні, 3 грудня, парламент. Про це Санду заявила на брифінгу, повідомляє TV 8.

    «Те, що відбулося сьогодні, є ще одним доказом того, що в парламенті зібралася група злочинців, яка не поважає конституцію, закони і своїх громадян. Коли парламент стає проти людей, цей парламент потрібно розпустити. У неділю виходимо всі на площу Великих національних зборів, щоб сказати, що думає народ», – заявила Санду на брифінгу.

    Вона зазначила, що депутати ПСРМ і партії «Шор» всього «за декілька хвилин ухвалили важливі законопроєкти, включаючи проєкт про державний бюджет».

    «Проєкти, які містять в собі схему на схемі, які ляжуть на плечі громадян. Ігор Додон і соціалісти не зробили жодних висновків з останніх виборів», – сказала Санду.

    Вона додала, що звернеться до Конституційного суду з вимогою анулювати прийняті закони. Партія «Платформа Гідність і правда» (DA) також заявила, що звернеться до Конституційного суду з вимогою скасувати результати голосування, оскільки воно відбулося без дотримання належних процедур.

    Як повідомлялося, сьогодні, 3 грудня, парламент Молдови урізав повноваження президента після перемоги Санду.

    2 грудня, новообрана президент Молдови Мая Санду заявила про спробу «захоплення влади» через внесений депутатами проєкту, що пропонує забрати у президента контроль над спецслужбою країни.

    Нагадаємо, проєвропейська Мая Санду, лідер партії «Дія та солідарність» (PAS), у другому турі президентських виборів отримала 57,75% голосів виборців, тоді як її суперник, чинний президент Молдови Ігор Додон  – 42,25%.

    До слова, Санду виступила проти силового вирішення конфлікту в Придністров’ї.

    Теги: Молдова партії протест Ігор Додон президент парламент Мая Санду
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