Санду закликала вийти людей на протест проти рішень парламенту

Новообрана президент закликала громадян вийти на протест під стіни парламенту 6 грудня

Новообраний президент Молдови Майя Санду закликала громадян вийти в неділю 6 грудня на протест після резонансних рішень, які ухвалив сьогодні, 3 грудня, парламент. Про це Санду заявила на брифінгу, повідомляє TV 8.

«Те, що відбулося сьогодні, є ще одним доказом того, що в парламенті зібралася група злочинців, яка не поважає конституцію, закони і своїх громадян. Коли парламент стає проти людей, цей парламент потрібно розпустити. У неділю виходимо всі на площу Великих національних зборів, щоб сказати, що думає народ», – заявила Санду на брифінгу.

Вона зазначила, що депутати ПСРМ і партії «Шор» всього «за декілька хвилин ухвалили важливі законопроєкти, включаючи проєкт про державний бюджет».

«Проєкти, які містять в собі схему на схемі, які ляжуть на плечі громадян. Ігор Додон і соціалісти не зробили жодних висновків з останніх виборів», – сказала Санду.

Вона додала, що звернеться до Конституційного суду з вимогою анулювати прийняті закони. Партія «Платформа Гідність і правда» (DA) також заявила, що звернеться до Конституційного суду з вимогою скасувати результати голосування, оскільки воно відбулося без дотримання належних процедур.

Як повідомлялося, сьогодні, 3 грудня, парламент Молдови урізав повноваження президента після перемоги Санду.

2 грудня, новообрана президент Молдови Мая Санду заявила про спробу «захоплення влади» через внесений депутатами проєкту, що пропонує забрати у президента контроль над спецслужбою країни.

Нагадаємо, проєвропейська Мая Санду, лідер партії «Дія та солідарність» (PAS), у другому турі президентських виборів отримала 57,75% голосів виборців, тоді як її суперник, чинний президент Молдови Ігор Додон – 42,25%.

До слова, Санду виступила проти силового вирішення конфлікту в Придністров’ї.