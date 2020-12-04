Прем’єр Молдови став на бік Санду, яка закликає розпустити парламент

Голова уряду «повністю поділяє думку обраного президента про необхідність розпуску парламенту», проте закликає «ретельно вивчити» розкритикований проєкт бюджету

Прем’єр Молдови Іон Кіку підтримав позицію новобраного президента Майї Санду про необхідність розпуску парламенту. Про це повідомили у пресслужбі прем’єра після його телефонної розмови з Маєю Санду, пише NewsMaker.

Зазначили, що голова уряду «повністю поділяє думку обраного президента про необхідність розпуску парламенту», але також він закликав «ретельно вивчити» розкритикований проєкт бюджету, щоб країна не почала новий рік без схваленого документа.

Майя Санду також розповіла про телефонну розмову з прем’єром, під час якої казала про необхідність нового парламенту й уряду та розкритикувала напрацьований проєкт бюджету і бюджетно-податкову політику.

Нагадаємо, 3 грудня новообрана президент Молдови Майя Санду закликала вийти людей на протест проти рішень парламенту.

3 грудня, парламент Молдови урізав повноваження президента після перемоги Санду.

2 грудня, новообрана президент Молдови Мая Санду заявила про спробу «захоплення влади» через внесений депутатами проєкту, що пропонує забрати у президента контроль над спецслужбою країни.

Проєвропейська Мая Санду, лідер партії «Дія та солідарність» (PAS), у другому турі президентських виборів отримала 57,75% голосів виборців, тоді як її суперник, чинний президент Молдови Ігор Додон – 42,25%.

До слова, Санду виступила проти силового вирішення конфлікту в Придністров’ї.