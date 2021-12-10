Довелося прив’язувати скотчем: у Росії п’яний пасажир розбив ілюмінатор (відео)

Екіпаж та інші учасники події зв'язали чоловікові руки скотчем і прив'язали його мотузками до крісла.

Після прибуття літака до аеропорту росіянина зустрічав наряд поліції

У Росії нетверезий громадянин влаштував дебош на борту літака під час польоту і розбив вікно ілюмінатора. Про це повідомляє Telegram-канал спільноти «Бушующий мир».

Інцидент трапився на борту авіалайнера компанії Nordwind. Після ударів у вікно, по склу пішли тріщини, але розгерметизації літака не сталося, оскільки хуліган пошкодив лише пластиковий шар внутрішнього скла. Літак успішно долетів до аеропорту призначення.

Проте, щоб уникнути повтору ситуації буйного пасажира, довелося знешкодити – екіпаж та інші учасники події зв'язали чоловікові руки скотчем і прив'язали його мотузками до крісла. Повідомляється, що в Росії екіпаж літака має право застосовувати заходи безпеки в екстрених випадках, у тому числі використовувати пластикові наручники.

Після прибуття літака до аеропорту росіянина зустрічав наряд поліції.

Підписники спільноти обурені інцидентом, вони пропонують заборонити алкоголь у літаку та не пускати нетверезих пасажирів на борт.

Нагадаємо, росіянин намагався виїхати з України викраденою автівкою.

До слова, п'яний росіянин зняв прапор України з будівлі та викинув його в кущі.

Також повідомлялося, що із «Борисполя» росіянин потрапив до України в наручниках.