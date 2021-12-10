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    Байден ставиться до Путіна, як лікар до хворого

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    Психотерапевт щоразу перед розставанням призначає приблизну дату нової зустрічі, щоб пацієнт, залишившись без лікування, не наламав дров - Байден ставиться до Путіна, як лікар до хворого
    Психотерапевт щоразу перед розставанням призначає приблизну дату нової зустрічі, щоб пацієнт, залишившись без лікування, не наламав дров

    Хворий розуміє, що якщо буде сильно хуліганити, то нова зустріч з лікарем не відбудеться

    Мовою оригіналу

    Психотерапевтический роман

    Путин трудился, рисовал красные линии. Потом долго рассказывал о страшных карах, которые обрушатся на тех, кто их перейдет. По сценарию кремлевских стратегов все должны были испугаться и молить о пощаде. Но Байден, видимо, этот сценарий не прочитал – взял и послал нашего великого полководца в пешее эротическое путешествие за эти самые линии. Путин утерся и пошел, солнцем палимый, туда, куда его послали.

    Спрашивается вопрос, зачем Байден, вообще, с ним встречается? Думаю, дело вот в чем. Байден относится к Путину как к опасному сумасшедшему. А сам выступает в роли психотерапевта, от встреч с которым больной находится в психологической зависимости. Доктор Байден, оказывая демонстративное внимание, но не забывая напоминать о стоящих за дверями санитарах, умеет снижать уровень агрессии пациента Путина. После встречи со своим доктором буйнопомешенный на некоторое время успокаивается.

    Психотерапевт каждый раз перед расставанием назначает примерную дату нового приема, чтобы пациент, оставшись без лечения, не наломал дров.

    Больной понимает, что если будет сильно хулиганить, встреча с доктором не состоится, и как-то удерживает себя от слишком явных безумств. Вот такой психотерапевтический роман.

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    Джерело: блог Ігора Ейдмана

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    Теги: Росія США Джозеф Байден Путін
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    Байден ставиться до Путіна, як лікар до хворого