Із «Борисполя» росіянин потрапив до України в наручниках (фото, відео)

Громадянин Росії пропонував прикордоннику хабар за пропуск на територію України

Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» задокументували спробу росіянина дати хабар за пропуск в Україну. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Двоє громадян РФ прибули в пункт пропуску «Бориспіль» рейсом Стамбул-Київ. Пасажири з паспортами країни-агресора не змогли переконати українських прикордонників щодо мети своєї поїздки. Іноземцям відмовили у праві в’їзду на територію України.

Один із громадян РФ, 24-річний чоловік, вирішив залагодити питання за допомогою хабара. Він запропонував військовослужбовцю Держприкордонслужби $1 тис. Прикордонник не розгубився та задокументував на відеокамеру спробу підкупити його.

Після передавання коштів росіянина в Україну таки пропустили, проте не для того, щоб «отдохнуть, погулять», а щоб відповісти за порушення законодавства нашої країни. Зі службового приміщення прикордонслужби хабародавець вибув у супроводі представників Нацполіції.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

Щодо іншого росіянина, то він вибув із України рейсом Київ-Стамбул уже без свого друга.