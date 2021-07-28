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    Із «Борисполя» росіянин потрапив до України в наручниках (фото, відео)

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    Росіянин&nbsp;запропонував військовослужбовцю Держприкордонслужби $1 тис. - Із «Борисполя» росіянин потрапив до України в наручниках (фото, відео)
    Росіянин запропонував військовослужбовцю Держприкордонслужби $1 тис.
    Фото: Держприкордонслужба

    Громадянин Росії пропонував прикордоннику хабар за пропуск на територію України

    Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» задокументували спробу росіянина дати хабар за пропуск в Україну. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

    Двоє громадян РФ прибули в пункт пропуску «Бориспіль» рейсом Стамбул-Київ. Пасажири з паспортами країни-агресора не змогли переконати українських прикордонників щодо мети своєї поїздки. Іноземцям відмовили у праві в’їзду на територію України.

    Один із громадян РФ, 24-річний чоловік, вирішив залагодити питання за допомогою хабара. Він запропонував військовослужбовцю Держприкордонслужби $1 тис. Прикордонник не розгубився та задокументував на відеокамеру спробу підкупити його.

    Після передавання коштів росіянина в Україну таки пропустили, проте не для того, щоб «отдохнуть, погулять», а щоб відповісти за порушення законодавства нашої країни. Зі службового приміщення прикордонслужби хабародавець вибув у супроводі представників Нацполіції.

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    Із «Борисполя» росіянин потрапив до України в наручниках (фото, відео)
    Із «Борисполя» росіянин потрапив до України в наручниках (фото, відео)
    Фото: Держприкордонслужба

    Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

    Щодо іншого росіянина, то він вибув із України рейсом Київ-Стамбул уже без свого друга.

    Теги: прикордонники Росія Київ Держприкордонслужба Аеропорт Бориспіль хабар
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    Із «Борисполя» росіянин потрапив до України в наручниках (фото, відео)