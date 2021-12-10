Росія відкинула пропозицію України про перемир’я

Напередодні Україна запропонувала «різдвяне» перемир’я

Українська сторона Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу запропонувала три ініціативи, кожна з яких була відкинута російською стороною. Це повернення до стійкого режиму перемирʼя, розблокування роботи КПВВ у Щасті та Золотому, а також взаємний обмін утримуваними особами, що дозволило би звільнити близько 60 людей. Про це повідомляється на сторінці Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі.

Ці ініціативи були відкинуті під надуманими приводами.

«На позачерговому засіданні ТКГ 9 грудня Україна запропонувала розширити склад Спільного центру контролю та координації (СЦКК – Н.) не лише підписантами Комплексу заходів щодо виконання Мінських угод, а й уповноваженими представниками країн-учасниць Нормандського формату (за їхньою згодою) як незалежною стороною. Ця пропозиція була категорично відкинута Російською Федерацією, – йдеться також у повідомленні.

Зазначається, що Україна залишається прихильною до необхідності забезпечення сталого перемир’я і готова продовжити роботу над цим у рамках ТКГ та інших форматів.

Нагадаємо, напередодні Україна запропонувала «різдвяне» перемир’я.

Зазначимо, що вчора окупанти поранили двох українських захисників.

Вже відомо, що США і ЄС покарають Росію в разі нападу на Україну. Напередодні Держсекретар США Ентоні Блінкен провів переговори з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Також президент СЩА Джо Байден розповів, як Штати захищатимуть Україну від агресора.

Крім того, Путін озвучив пропозицію Байдена щодо України.

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