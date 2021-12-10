Уперше з початку війни в Україні менше третини росіян готові голосувати за Путіна

Підтримка Путіна у Росії зараз є мінімальною від 2014 року

Якби вибори відбулись найближчої неділі, за російського диктатора проголосували б лише 32%

Підтримка лідера країни-агресора Володимира Путіна населенням за дев’ять останніх місяців впала на 8%. Станом на кінець листопада рейтинг очільника Кремля у Росії становить 32%. Про це свідчать дані опитування «Левада-центр».

Такий показник є мінімальним від 2014 року.

Респондентам поставили питання, за кого б вони проголосували, якби вибори президента Росії відбулися найближчий час. Згідно з результатами:

32% опитаних відповіли, що проголосували б за Путіна,

3% – за лідера ЛДПР Володимира Жириновського,

2% – за лідера КПРФ Геннадія Зюганова.

Ще по одному відсотку у політика Олексія Навального, екскандидата у президенти Павла Грудініна, міністра оборони Сергія Шойгу, члена КПРФ Миколи Бондаренка та прем'єр-міністра Михайла Мішустіна. 3% респондентів відповіли, що підтримали іншого кандидата.

Водночас 27% опитаних заявили, що не голосували б найближчої неділі, а 21% не визначився з вибором.

Серед респондентів, які заявили про готовність до участі у виборах, рейтинг Путіна становить 49%. Це на 7% менше, ніж у квітні цього року. Крім того, з 2014 року цей показник вперше опустився нижче 50%.

Опитування також показало падіння рейтингу провладної партії «Єдина Росія» – у порівнянні з жовтнем частка людей, які готові проголосувати за партію на виборах до Держдуми, знизилася на 3%, до 26%.

Опитування провели 25 листопада – 1 грудня 2021 року з репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення. Загалом в опитування взяли учать 1603 людини. Їх опитали методом особистого інтерв'ю.

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