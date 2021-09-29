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    Росіянин намагався виїхати з України викраденою автівкою

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    Росіянин намагався виїхати викраденою автівкою до Білорусі - Росіянин намагався виїхати з України викраденою автівкою
    Росіянин намагався виїхати викраденою автівкою до Білорусі
    фото: dpsu.gov.ua

    Легковик перебував у розшуку з січня 2020 року

    Прикордонники Волинського загону виявили легковик «Skoda» 2019 року виробництва, який перебував у міжнародному розшуку. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

    Повідомляється, що громадянин РФ намагався виїхати автівкою з України через пункт пропуску на кордоні України з Білоруссю «Доманове» у Волинській області. Під час заходів прикордонного контролю на транспортний засіб, яким він керував, спрацювала база даних Інтерполу.

    За цим фактом прикордонники поінформували співробітників Українського бюро Інтерполу в м. Київ, які підтвердили, що автівка з відповідним VIN-номером з січня минулого року вважається викраденою та розшукується в Україні.

    Автомобіль охоронці кордону за встановленим порядком передали співробітникам Національної поліції.

    Раніше повідомлялося, що У Сумській області прикордонники облаштовують загородження на кордоні з Росією. Тоді зазначалося, що першочерговим завданням є облаштування протитранспортних загороджень на загрозливих напрямках «з подальшим нарощуванням інших елементів».

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    Теги: прикордонники Держприкордонслужба автомобіль порушник Skoda
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    Росіянин намагався виїхати з України викраденою автівкою