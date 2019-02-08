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    У світі

    Друга спроба: Росія визначилася із представником на «Євробачення-2019»

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    На &laquo;Євробаченні-2016&raquo;&nbsp;Сергій Лазарєв зайняв третє місце - Друга спроба: Росія визначилася із представником на «Євробачення-2019»
    На «Євробаченні-2016» Сергій Лазарєв зайняв третє місце

    Учасник від Росії визначався рішенням телеканалу, а не в результаті національного відбору

    На конкурсі «Євробачення-2019» Росію представить співак Сергій Лазарєв. Про це повідомила ВГТРК, яка є офіційним мовником музичного конкурсу в РФ.

    Як і в останні кілька років, учасник від Росії визначався рішенням телеканалу, а не в результаті національного відбору.

    Відзначається, що продюсувати виступ буде Філіп Кіркоров. Він також допомагав Лазарєву на конкурсі в 2016 році у Стокгольмі, коли російський учасник зайняв третє місце в загальному заліку.

    Співак підтвердив інформацію в Instagram.

    «Тепер офіційно) До зустрічі в Тель-Авіві у травні», - написав він у коментарі до фото.

    Нагадаємо, Україна виступить у другій половині першого півфіналу 14 травня.

    Раніше організатори українського національного відбору на «Євробачення-2019» оприлюднили список із 16 учасників, які змагатимуться за право представляти Україну на пісенному конкурсі.

    Проте, 22 січня Tayanna оголосила, що відмовляється брати участь у Нацвідборі «Євробачення».

    Як відомо, склад журі національного відбору на «Євробачення-2019» залишиться таким, як і рік тому.

    Нагадаємо, 64-й конкурс «Євробачення» відбудеться 14, 16 і 18 травня в м.Тель-Авів (Ізраїль).

    У Міжнародному пісенному конкурсу «Євробачення-2019» візьмуть участь 42 країни.

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