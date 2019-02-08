Друга спроба: Росія визначилася із представником на «Євробачення-2019»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На «Євробаченні-2016» Сергій Лазарєв зайняв третє місце

Учасник від Росії визначався рішенням телеканалу, а не в результаті національного відбору

На конкурсі «Євробачення-2019» Росію представить співак Сергій Лазарєв. Про це повідомила ВГТРК, яка є офіційним мовником музичного конкурсу в РФ.

Як і в останні кілька років, учасник від Росії визначався рішенням телеканалу, а не в результаті національного відбору.

Відзначається, що продюсувати виступ буде Філіп Кіркоров. Він також допомагав Лазарєву на конкурсі в 2016 році у Стокгольмі, коли російський учасник зайняв третє місце в загальному заліку.

Співак підтвердив інформацію в Instagram.

«Тепер офіційно) До зустрічі в Тель-Авіві у травні», - написав він у коментарі до фото.

Нагадаємо, Україна виступить у другій половині першого півфіналу 14 травня.

Раніше організатори українського національного відбору на «Євробачення-2019» оприлюднили список із 16 учасників, які змагатимуться за право представляти Україну на пісенному конкурсі.

Проте, 22 січня Tayanna оголосила, що відмовляється брати участь у Нацвідборі «Євробачення».

Як відомо, склад журі національного відбору на «Євробачення-2019» залишиться таким, як і рік тому.

Нагадаємо, 64-й конкурс «Євробачення» відбудеться 14, 16 і 18 травня в м.Тель-Авів (Ізраїль).

У Міжнародному пісенному конкурсу «Євробачення-2019» візьмуть участь 42 країни.