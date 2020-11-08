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    Економіка та фінанси

    Голова НБУ Шевченко полетів до Вашингтона на зустрічі з керівництвом МВФ та Світового банку

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    <p>Мета візиту &ndash; обговорення стану та перспектив співпраці України з міжнародними партнерами</p> - Голова НБУ Шевченко полетів до Вашингтона на зустрічі з керівництвом МВФ та Світового банку

    Мета візиту – обговорення стану та перспектив співпраці України з міжнародними партнерами

    Кирило Шевченко обговорять стан та перспективи співпраці з міжнародними партнерами

    Голова Національного банку України Кирило Шевченко відбув з робочим візитом до Вашингтону, де обговорить перспективи співпраці України з міжнародними партнерами.

    Про це повідомляє НБУ у Фейсбуці.

    «Мета візиту – обговорення стану та перспектив співпраці України з міжнародними партнерами. У межах візиту заплановані зустрічі з керівництвом Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Міжнародної фінансової корпорації (IFC)», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що Шевченко буде перебувати у США упродовж 8-13 листопада.

    Нагадаємо, Нацбанк видав постанову, яка серйозно змінює правила розрахунку саме електронними грошима. Необхідність проходити ідентифікацію ставить під сумнів суть електронних грошей – анонімність.

    Крім того НБУ з осені змінює тарифи на касове обслуговування банків та інкасаторів.

    Як повідомлялося, Нацбанк спростив валютний нагляд за операціями експортерів

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