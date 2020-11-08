Штаб Трампа в суді оскаржить результати виборів в Арізоні

Республіканці хочуть ручної перевірки бюлетенів

Передвиборчий штаб чинного президента США Дональда Трампа і Національний комітет Республіканської партії подали судовий позов на результати виборів в окрузі Марікопа, що у штаті Арізона. Вони стверджують, що там під час підрахунку голосів нібито були порушення.

Республіканці посилаються на спостерігачів і двох виборців, які стверджують, що проблема з машинами для голосування призвела до відхилення частини голосів. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Прихильники президента Дональда Трампа хочуть ручної перевірки бюлетенів, які виборці подали особисто. Вони також просять суд заборонити підтвердження результатів голосування до завершення перевірки.

Державний секретар штату Арізона Кеті Гоббс назвала позов республіканців «тактичною затримкою» та заявила, що представники штабу Дональда Трампа «хапаються за соломинку».

Як повідомлялося, 4 листопада кандидат у президенти від демократів Джо Байден переміг на виборах в штаті Арізона. Там він набрав 11 голосів виборців.

До слова, що лідер партії «Європейська Солідарність», п’ятий президент Петро Порошенко привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що про перемогу Джо Байдена на виборах у Сполучених Штатах говорити зарано.

Нагадаємо, Джо Байден проводив ранок зі своєю сім’єю у своєму будинку в штаті Делавер, коли побачив новину про те, що, за прогнозами, він став переможцем рідної Пенсильванії й буде 46-м президентом США. Байден у своїй промові сьогодні ввечері виступить з метою об’єднання країни. Джо Байден обраний президентом США.

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