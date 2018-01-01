Сербські «друзі Путіна» кличуть у Косово російські війська

Проросійська «Сербська ліга» закликає уряд до переговорів із РФ

Проросійська партія «Сербська ліга» закликає владу країни звернутися до президента Росії Володимира Путіна, аби той ввів війська в Косово. Про це йдеться у зверненні голови партії Олександра Джурджева, яке опублікованому на сайті партії 19 січня. «Сербська Ліга» застерігає, що тимчасова Місія ООН та EULEX в Косові не в



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова партії «Сербська ліга» Олександр Джурджев

Проросійська «Сербська ліга» закликає уряд до переговорів із РФ

Проросійська партія «Сербська ліга» закликає владу країни звернутися до президента Росії Володимира Путіна, аби той ввів війська в Косово. Про це йдеться у зверненні голови партії Олександра Джурджева, яке опублікованому на сайті партії 19 січня.

«Сербська Ліга» застерігає, що тимчасова Місія ООН та EULEX в Косові не в змозі захистити сербський народ від дій албанських терористів, хоча їх головне завдання полягає у збереження миру, стабільності та забезпеченні безпеки населення», - заявив він.

У зв'язку з цим Джурджев закликав сербську владу терміново скористатися правом, наданим резолюцією #1244 РБ ООН та розмістити 999 сербських солдатів на території Косово і Метохії.

Окрім того, він просить негайно ініціювати переговори з Росією щодо участі російських миротворців в Косово і Метохії, щоб «запобігти жахливим вбивствам сербів та знищенню майна».

«Сербська ліга» закликає виконавчу і законодавчу владу нашої країни, уряд й парламент, звернутися до президента Росії Володимира Путіну з проханням під’єднатися до процесу вирішення ситуації, і, за аналогією з моделлю вирішення кризи у Сирії, підписати угоду між Сербією і Росією», - заявив Джурджев.

Зазначимо, що партія «Сербська Ліга» виступає за тісну співпрацю з Росією, яка, на її думку, є «захисницею православних народів», та проти того, щоб країна стала «колонією західних держав».

«Хоча 70% наших громадян проти НАТО, всі партії в парламенті виступають за співпрацю з НАТО... Ми повинні пам'ятати, що одне членство в ЄС не гарантує високого рівня життя, що добре видно на прикладі Греції, Болгарії, Румунії, Угорщини та Хорватії», - йдеться на сайті партії.

Нагадаємо, 16 січня в північній частині міста Косовська Митровиця був застрелений лідер косовських сербів Олівер Іванович. Президент Сербії Александр Вучич вважає терактом убивство сербського політика.

Як відомо, Сербія вийшла з переговорів ЄС щодо покращення відносин з Косовом після убивства сербського політика в Косово.

Читайте також «Балканські фокуси Росії. До чого має бути готова Україна».

Джерело: Європейська правда