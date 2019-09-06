  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Друзі України в ПАРЄ узгодили подальші дії

    • Розсилка
    Друзі України в ПАРЄ узгодили подальші дії

    У координаційній зустрічі в Ризі взяли участь депутати від восьми держав-членів Ради Європи

    Іноземні парламентарі та делегації, що підтримали Україну в ПАРЄ та ще влітку оголосили про спільний демарш через «прощення» Росії, на зустрічі у Ризі узгодили подальші спільні дії.

    Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на голову комітету Ради у закордонних справах Богдана Яременко, що брав участь у переговорах.

    Парламентарі від тих держав, що підтримали Україну, вимагатимуть зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, адже саме у період головування Франції та під її впливом Рада Європи вирішила зняти з РФ санкційний тиск.

    «Усі зацікавлені звернуться до Франції, як головуючої країни, і до Макрона з вимогою про зустріч з нами для обговорення ситуації і того, як Франція і Макрон уявляють собі захист прав людини в Росії», - пояснив Яременко.

    Він уточнив, що депутати розраховують на таку зустріч під час осінньої сесії ПАРЄ. Відомо, що 1 жовтня президент Франції планує відвідати Страсбург і планує виступити на засіданні асамблеї.

    Водночас Яременко не став уточнювати, чи планує Україна надсилати до Страсбурга делегацію нової Верховної Ради для відновлення повноцінної участі у роботі асамблеї. Депутат уточнив, що це рішення залежатиме від подальшого розвитку подій.

    У координаційній зустрічі в Ризі взяли участь депутати від восьми держав-членів Ради Європи: Польщі, Литви, Латвії, Естонії, України, Грузії, Швеції та Великої Британії.

    «Але лист залишимо відкритий для підпису усіма бажаючими», - уточнив народний депутат.

    Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації Росії без жодних обмежень, попри порушення ними принципів Ради Європи.

    Читайте також
    Верховна Рада депутат Франція ПАРЄ Україна Еммануель Макрон президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ