Друзі України в ПАРЄ узгодили подальші дії



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У координаційній зустрічі в Ризі взяли участь депутати від восьми держав-членів Ради Європи

Іноземні парламентарі та делегації, що підтримали Україну в ПАРЄ та ще влітку оголосили про спільний демарш через «прощення» Росії, на зустрічі у Ризі узгодили подальші спільні дії.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на голову комітету Ради у закордонних справах Богдана Яременко, що брав участь у переговорах.

Парламентарі від тих держав, що підтримали Україну, вимагатимуть зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, адже саме у період головування Франції та під її впливом Рада Європи вирішила зняти з РФ санкційний тиск.

«Усі зацікавлені звернуться до Франції, як головуючої країни, і до Макрона з вимогою про зустріч з нами для обговорення ситуації і того, як Франція і Макрон уявляють собі захист прав людини в Росії», - пояснив Яременко.

Він уточнив, що депутати розраховують на таку зустріч під час осінньої сесії ПАРЄ. Відомо, що 1 жовтня президент Франції планує відвідати Страсбург і планує виступити на засіданні асамблеї.

Водночас Яременко не став уточнювати, чи планує Україна надсилати до Страсбурга делегацію нової Верховної Ради для відновлення повноцінної участі у роботі асамблеї. Депутат уточнив, що це рішення залежатиме від подальшого розвитку подій.

У координаційній зустрічі в Ризі взяли участь депутати від восьми держав-членів Ради Європи: Польщі, Литви, Латвії, Естонії, України, Грузії, Швеції та Великої Британії.

«Але лист залишимо відкритий для підпису усіма бажаючими», - уточнив народний депутат.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації Росії без жодних обмежень, попри порушення ними принципів Ради Європи.