«Дуракам всегда везет». Терорист Гіркін розказав, що рятує главу Генштабу РФ
Гіркін хоче відправити Герасимова під трибунал
Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов діє непрофесійно та має шанс потрапити під російський військовий суд, а його ліквідації українськими ракетами запобігло лише «щастя дурня». Так російський військовий злочинець, заочно засуджений у Гаазі до довічного ув’язнення, Ігор Гіркін прокоментував статтю The New York Times, в якій стверджується, що США завадили ЗСУ вбити голову Генштабу Збройних сил РФ Валерія Герасимова.
«Спецслужби США знову продемонстрували, що в них ще залишилося чимало розумних і далекоглядних аналітиків. Які, оцінивши масштаб особистості та розуму генерала Герасимова, справедливо припустили, що у разі його передчасної смерті все-таки є чималий шанс, що місце начальника Генштабу ЗС РФ займе хтось розумніший і хоч трохи професійніший», – написав терорист.
На його думку, Герасимова від смерті від українських ракет врятувало лише везіння.
«Якщо вірити подальшим подробицям, українські ракетники удару все-таки завдали, але, як відомо, «дурням завжди щастить» і серед жертв даного удару НГШ Герасимова не виявилося», – додав Гіркін.
Терорист, який переховується у РФ, також заявив, що Герасимов за невдале планування війни має усі шанси потрапити на лави підсудних, через поразки Росії у війні проти України.
«Може лише привітати Герасимова: він має шанс потрапити під військовий трибунал за «блискуче планування» т.зв. СВО, а платників податків – з тим, що їм не довелося оплачувати розкішний державний похорон повного кретина, зусиллями якого наша армія зазнала низки образливих поразок та тяжких втрат в особовому складі та бойовій техніці», – написав Гіркін.
Як повідомлялося, ображений терорист Гіркін пояснив, що втік із фронту, через некомпетентне російське командування його полку та тиск зверху.
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