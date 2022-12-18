«Дуракам всегда везет». Терорист Гіркін розказав, що рятує главу Генштабу РФ

Засуджений у Гаазі терорист Гіркін назвав очільника російського Генштабу Герасимова винним у поразках в Україні

Гіркін хоче відправити Герасимова під трибунал

Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов діє непрофесійно та має шанс потрапити під російський військовий суд, а його ліквідації українськими ракетами запобігло лише «щастя дурня». Так російський військовий злочинець, заочно засуджений у Гаазі до довічного ув’язнення, Ігор Гіркін прокоментував статтю The New York Times, в якій стверджується, що США завадили ЗСУ вбити голову Генштабу Збройних сил РФ Валерія Герасимова.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Спецслужби США знову продемонстрували, що в них ще залишилося чимало розумних і далекоглядних аналітиків. Які, оцінивши масштаб особистості та розуму генерала Герасимова, справедливо припустили, що у разі його передчасної смерті все-таки є чималий шанс, що місце начальника Генштабу ЗС РФ займе хтось розумніший і хоч трохи професійніший», – написав терорист.

На його думку, Герасимова від смерті від українських ракет врятувало лише везіння.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Якщо вірити подальшим подробицям, українські ракетники удару все-таки завдали, але, як відомо, «дурням завжди щастить» і серед жертв даного удару НГШ Герасимова не виявилося», – додав Гіркін.

Терорист, який переховується у РФ, також заявив, що Герасимов за невдале планування війни має усі шанси потрапити на лави підсудних, через поразки Росії у війні проти України.

«Може лише привітати Герасимова: він має шанс потрапити під військовий трибунал за «блискуче планування» т.зв. СВО, а платників податків – з тим, що їм не довелося оплачувати розкішний державний похорон повного кретина, зусиллями якого наша армія зазнала низки образливих поразок та тяжких втрат в особовому складі та бойовій техніці», – написав Гіркін.

Як повідомлялося, ображений терорист Гіркін пояснив, що втік із фронту, через некомпетентне російське командування його полку та тиск зверху.