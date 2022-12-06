Ображений терорист Гіркін пояснив, чому втік з фронту

Гіркін зауважив, що потрапив на службу в один зі стрілецьких полків «ДНР», а неофіційно був начальником штабу, їздив в Донецьк та був у прифронтовому Сватовому

Ексватажок бойовиків «ДНР», військовий злочинець Ігор Стрєлков-Гіркін повідомив, що вже «навоювався» та втік до Москви. Як повідомив Гіркін у Telegram, у всьому винне некомпетентне командування його полку та тиск «зверху».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Гіркін заявив, що вирішив повернутися в Москву, бо й полк, як виявилося, більше не воює.

«Перебуваю у Москві. Спроба № 3 взяти безпосередню участь у бойових діях проти збройних сил шановних київських партнерів (їх тепер у зведеннях МО називають «бойовиками») не увінчалася успіхом, хоча була дуже близька до того», – написав Гіркін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його версією, він прибув в «ДНР», вступив до лав добровольців і навіть отримав тимчасове посвідчення від «військкомату». У документі зазначено, що Гіркін – полковник, який перебуває на посаді гранатометника.

Сам бойовик зауважив, що потрапив на службу в один зі стрілецьких полків «ДНР», а неофіційно був начальником штабу, їздив в Донецьк та був у прифронтовому Сватовому. Втім, через місяць служби Гіркін дізнався, що його немає у списках особового складу полку через «невдоволення вищого командування».

Згодом Гіркін з'ясував, що перебував у списку особового складу полку менше доби. Його обурив цей факт. «Ще з жовтня і до кінця листопада я перебував у складі N-ського батальйону N-ського полку незаконно, незаконно ж носив зброю та боєприпаси, незаконно виїжджав у район проведення «СВО» та в прифронтову зону. Якби у зазначених поїздках зі мною щось трапилося – то... треба пояснювати, що це було б видали за «самодіяльність авантюриста Гіркіна» або (у кращому випадку) нещасним випадком під час проведення «волонтерської діяльності»? З повною відсутністю зобов'язань з боку ЗС РФ/«ДНР» та держави щодо мене», – обурився Гіркін.

За його версію, командування полку про все це знало, але отримувало від Гіркіна допомогу з укомплектуванням, продовольством і автотранспортом, тому замовчувало всі ці факти.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як раніше повідомлялося, ексватажок проросійських бойовиків «ДНР» Ігор Стрєлков-Гіркін, який збирався на війну, насправді не воює в Україні в лавах військ РФ. Він може займатися навчанням і вербуванням російських солдатів. Таку заяву зробив журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.