Два роки поїзди «Таврія» возять росіян до Криму. Санкції відсутні

Компанія з 2019 року здійснює пасажирські залізничні перевезення з РФ до окупованого Криму

США і Євросоюз застосували санкції у 2020 році

Україна не застосовує санкцій проти російської транспортної компанії «Гранд Сервис Экспресс», яка з 2019 року здійснює пасажирські залізничні перевезення з РФ до окупованого Криму. Про це йдеться у дослідженні Кримського Центру журналістських розслідувань.

Санкції проти Транспортної компанії «Гранд Сервис Экспресс» США і Євросоюз застосували у 2020 році – невдовзі після того, як компанія запустила поїзди «Таврія» між Москвою і окупованим Кримом через Керченський міст. Разом із компанією було застосовано санкції проти її генерального директора Олександра Ганова, колишнього функціонера російського Сбербанку, ексміністра інвестицій та інновацій уряду Московської області РФ.

РНБО України застосувала санкції проти Олександра Ганова 23 березня 2021 року, не вказавши у додатку до рішення його посаду та індивідуальний податковий номер.

Санкції РНБО України проти Транспортної компанії «Гранд Сервис Экспресс» на момент публікації відсутні.

Пасажирське залізничне сполучення між РФ і окупованим Кримом через Керченський міст здійснює російське АТ Транспортна компанія «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЕ) – перший приватний залізничний перевізник Росії. Компанія відкрила цей напрямок наприкінці 2019 року. Наразі компанія виконує пасажирські перевезення до Сімферополя і Севастополя з Санкт-Петербурга та Москви (щодня), Омська, Астрахані, Пермі, Смоленська та Кисловодська (через день або по окремим датам).



Раніше повідомлялося, що у Києві викрили «тіньову» схему грошових переказів в окупований Крим. «Офіс» знаходився у Києві, а головна спеціалізація – «тіньове» переведення коштів з/на тимчасово окуповану територію АР Крим.

Нагадаємо, Міжнародна неурядова організація «Комітет захисту журналістів» (CPJ) у своєму звіті опублікувала карту, де окупований Росією Крим позначено як територію РФ.

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