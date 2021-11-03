Путін відвідає окупований Крим

Президент країни-агресорки зустрінеться з маріонеткою Кремля «головою» Севастополя Михайлом Розвожаєвим

Президент країни-агресорки Володимир Путін 4 листопада відвідає окупований Крим. Про це заявив журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує ТАСС.

За словами Пєскова, Путін завтра «буде в Севастополі», де відвідає меморіальний комплекс, присвячений закінченню Громадянської війни, а також зустрінеться з маріонеткою Кремля «головою» Севастополя Михайлом Розвожаєвим. «Так, завтра президент буде в Севастополі. Він прилетить туди із Сочі з нагоди Дня народної єдності. Він відвідає меморіальний комплекс, присвячений закінченню Громадянської війни, виступить там, покладе квіти. Завтра також запланована його зустріч із головою Севастополя Михайлом Розвожаєвим», – заявив Пєсков.

Раніше Пєсков заявив, що Росія, що окупувала Крим, не обговорюватиме з Україною питання повернення півострова.

Нагадаємо, Україна планує перерахувати збитки від захоплення росіянами Криму після повної деокупації півострова.

Колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер в інтерв’ю «Главкому» розповів, що Росія болісно прагне створити фальшивий наратив, що Крим завжди належав їй, що кримчани вільно зробили свій вибір стати частиною Росії. Але насправді так не було.

Нагадаємо, на інавгураційному саміті Кримської платформи всі делегати підписали спільну Декларацію, у якій визнають Росію окупантом і засуджують порушення q обмеження прав людини в Криму, мілітаризацію Криму, перешкоджання правам і свободам судноплавства, зміну демографічної структури півострову шляхом переселення громадян РФ до Криму.

Президент Зеленський запросив Росію долучитися до Кримської платформи. У Путіна пропозицію відкинули.