Скандал на кліматичному саміті у Глазго: Москва включила окупований Крим у свої доповіді

У Глазго на підтримку України виступили партнери з ЄС, Канади та США

Позиція України – однозначна: у всіх звітах Росії має бути виноска, що територія Криму – окупована

На кліматичному саміті у Глазго Москва постійно включає окупований Крим у свої доповіді щодо викидів парникових газів. Це, звісно, обурило офіційний Київ, повідомляє «Дом».

У Глазго на підтримку України виступили партнери з ЄС, Канади та США.

Радник-посланець посольства України в Іспанії Дмитро Матющенко нагадав, що під час попередньої сесії українська делегація вже висловила занепокоєння подібними документами.

«На жаль, незважаючи на запевнення, які ми отримали із секретаріату, це питання так і не було вирішено. Ряд документів Російської Федерації включає інформацію про викиди та видалення парникових газів на тимчасово окупованій Росією території Автономної Республіки Крим та Севастополя», – сказав Матющенко.

Матющенко нагадав про резолюцію Генасамблеї ООН, яка закликає всі держави та міжнародні організації не визнавати будь-які зміни статусу Криму.

Позиція України – однозначна: у всіх звітах Росії має бути виноска, що територія Криму – окупована.

Зазначимо, напередодні саміту виник витік даних, згідно з яким вияснилось, що певні країни спробували вплинути на фінальну резолюцію. Австралія, Саудівська Аравія та Індія намагались зменшити негативний вплив копалин на клімат.

«Ці країни намагатимуться добре зарекомендувати себе на світовій арені, і ви почуєте багато схвалень на адресу цієї конференції. Але якщо ви подивіться за завісу, побачите, що там насправді», – сказала виконавча директорка Greenpeace Дженніфер Морган.

Понад 100 глав держав та урядів з усього світу, включаючи президента США Джо Байдена та президента Франції Емманюеля Макрона, беруть участь у 26-й Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP26), що відкрився 31 жовтня в Глазго

Також президент України Володимир Зеленський прибув до Великобританії для участі в Конференції ООН зі зміни клімату COP26.

Як повідомив ірландський ресурс RTE, очікується, що у сесіях конференції візьмуть участь близько 120 світових лідерів. Загалом десятки тисяч делегатів були акредитовані на захід.

Тим часом, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що зустріч країн «Великої двадцятки» (G20) з клімату не виправдала його надій.

Нагадаємо, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський обговорив з Послом Австралії в Україні Брюсом Кевіном Джеффрі Едвардсом підготовку наших країн до COP26.