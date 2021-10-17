Зрадниця Поклонська давно мріяла спробувати себе на дипломатичній ниві

Спецпосланця Венесуели звинувачують у відмиванні грошей

Влада Кабо-Верде видали США бізнесмена і спецпосланця Венесуели в Африканському союзі Алекса Сааба, передає Reuters з посиланням на національне радіо Cabo Verde.

Відзначається, що в США Сааба звинувачують у відмиванні $350 мільйонів через американську фінансову систему на користь уряду Венесуели. Дипломата затримали в червні 2020 року в аеропорту на острові Сал в ході спільної операції Кабо-Верде і Інтерполу. Він летів з Венесуели в Іран на приватному літаку, сів в Кабо-Верде для дозаправки.

У березні 2021 року Верховний суд Кабо-Верде задовольнив запит США, але рішення залишалося за урядом держави. Адвокати Сааба порахували звинувачення США «політично мотивованими», нагадуючи щодо його дипломатичної недоторканності. Уряд Венесуели багаторазово вимагав звільнити Сааба. Після його арешту влада країни повідомила, що Сааб летів до Ірану з «гуманітарною місією».

До слова, 13 жовтня президент Росії Путін призначив колишнього депутата Держдуми Наталію Поклонску послом в африканській республіці Кабо-Верде. Поклонська зізналася, що давно мріяла спробувати себе на дипломатичній ниві.

Наталія Поклонська – колишня українська, а нині російська юристка. До 2014 року працювала у прокуратурі АР Крим. Після окупації півострова Росією зрадила присязі та перейшла на бік окупантів, очоливши «прокуратуру Криму». У 2016 році була обрана депутатом Державної Думи Росії, де обіймала посаду заступника голови комітету з міжнародних справ.

В Україні проти Поклонської порушено кримінальне провадження за статтею 109 ч. 1 Кримінального кодексу – «дії, початі з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про здійснення таких дій». Оголошена у розшук.

Нагадаємо, Україна порушила перед урядом Кабо-Верде питання злочинної діяльності Наталії Поклонської, яку президент РФ Володимир Путін призначив там послом.

Як повідомлялося, РФ впевнена, що зрадницю Поклонську не затримають в Африці за запитом України.