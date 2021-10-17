  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Дзвіночок для зрадниці Поклонської. Країна, куди її послом відправив Путін, здає дипломатів американцям

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зрадниця Поклонська давно мріяла спробувати себе на дипломатичній ниві - Дзвіночок для зрадниці Поклонської. Країна, куди її послом відправив Путін, здає дипломатів американцям

    Зрадниця Поклонська давно мріяла спробувати себе на дипломатичній ниві

    Фото з відкритих джерел

    Спецпосланця Венесуели звинувачують у відмиванні грошей

    Влада Кабо-Верде видали США бізнесмена і спецпосланця Венесуели в Африканському союзі Алекса Сааба, передає Reuters з посиланням на національне радіо Cabo Verde.

    Відзначається, що в США Сааба звинувачують у відмиванні $350 мільйонів через американську фінансову систему на користь уряду Венесуели. Дипломата затримали в червні 2020 року в аеропорту на острові Сал в ході спільної операції Кабо-Верде і Інтерполу. Він летів з Венесуели в Іран на приватному літаку, сів в Кабо-Верде для дозаправки.

    У березні 2021 року Верховний суд Кабо-Верде задовольнив запит США, але рішення залишалося за урядом держави. Адвокати Сааба порахували звинувачення США «політично мотивованими», нагадуючи щодо його дипломатичної недоторканності. Уряд Венесуели багаторазово вимагав звільнити Сааба. Після його арешту влада країни повідомила, що Сааб летів до Ірану з «гуманітарною місією».

    До слова, 13 жовтня президент Росії Путін призначив колишнього депутата Держдуми Наталію Поклонску послом в африканській республіці Кабо-Верде. Поклонська зізналася, що давно мріяла спробувати себе на дипломатичній ниві.

    Наталія Поклонська – колишня українська, а нині російська юристка. До 2014 року працювала у прокуратурі АР Крим. Після окупації півострова Росією зрадила присязі та перейшла на бік окупантів, очоливши «прокуратуру Криму». У 2016 році була обрана депутатом Державної Думи Росії, де обіймала посаду заступника голови комітету з міжнародних справ.
    В Україні проти Поклонської порушено кримінальне провадження за статтею 109 ч. 1 Кримінального кодексу – «дії, початі з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про здійснення таких дій». Оголошена у розшук.

    Нагадаємо, Україна порушила перед урядом Кабо-Верде питання злочинної діяльності Наталії Поклонської, яку президент РФ Володимир Путін призначив там послом.

    Як повідомлялося, РФ впевнена, що зрадницю Поклонську не затримають в Африці за запитом України.

    Теги: Наталія Поклонська Крим суд США Путін Україна державна зрада розшук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Дзвіночок для зрадниці Поклонської. Країна, куди її послом відправив Путін, здає дипломатів американцям