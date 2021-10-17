У Ірані колишнього керівника центробанку засудили до 10 років в’язниці

Сеіф також брав участь в контрабанді іноземної валюти

Посадовець порушував валютну систему Ірану та брав участь в контрабанді іноземної валюти

Суд в Ірані засудив колишнього главу центрального банку країни Валліолла Сеіфа до 10 років тюремного ув’язнення за порушення валютної системи Ірану. Про це повідомив представник судової влади Ірану Забіхолла Ходеян, передає «Радіо Свобода».

Він зазначив, що, крім порушення валютної системи, Валліолла Сеіф також брав участь в контрабанді іноземної валюти.

За словами Ходеяна, Ахмад Арагчі, тодішній заступник Сеіфа, був засуджений до восьми років позбавлення волі за тими ж звинуваченнями.

Ходеян додав, що у справі на різні терміни ув’язнення засудили ще вісьмох людей.

Повідомляється, що Сеіф керував центральним банком Ірану протягом п’яти років, до 2018 року. Арагчі був заступником Сеіфа з 2017 до 2018 року.

Засуджені були причетні до порушень на валютному ринку у 2016 році, коли іранський ріал різко втратив у ціні щодо основних іноземних валют.

Нагадаємо, в ОАЕ шахраї використовували технологію клонування голосу для пограбування банку.

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